"Des actes à l'encontre des valeurs de Sclessin" : les fans du Standard mettent fin à une amitié historique

Liés d'amitié au FC Den Bosch depuis 1987, les supporters du Standard ont décidé de "rompre" cette semaine. Ils expliquent que certains comportements perçus chez les Néerlandais vont à l'encontre des valeurs prônées à Sclessin.

Créé en 1981, le Hell Side est l'un des poumons de Sclessin, avec les Ultras Inferno et le PHK04. Après avoir initialement pris place dans l'ancienne T4, côté Meuse, il s'est déplacé au milieu des années 90 pour occuper la Tribune 3, côté Terril.

En cohabitation avec les Ultras Inferno depuis 1996, le Hell Side est un groupe solidement ancré sur le plan politique, qui s'est lié d'amitié au fil des années avec des groupes de supporters de clubs étrangers partageant les mêmes valeurs.

C'était notamment le cas du FC Den Bosch, englué en deuxième division néerlandaise depuis de longues années. Souvent, des supporters du Standard se rendaient dans la commune de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas, tandis que d'autres faisaient le chemin inverse pour supporter les Rouches à Sclessin, voire en déplacement.

Fin de l'amitié entre les supporters du Standard et du FC Den Bosch

Ce ne sera désormais plus le cas. En effet, le Hell Side et le PHK04 ont appris, ce mercredi dans un communiqué, la fin de leur amitié avec le FC Den Bosch. "Pendant près de quatre décennies, cette amitié s'est construite autour de déplacements, de moments partagés dans les tribunes et en dehors, et d'un respect mutuel qui a marqué plusieurs générations de supporters."

"Aujourd'hui, nous constatons que certains comportements vont à l'encontre des valeurs que nous avons toujours défendues dans nos tribunes à Sclessin. Pour nous, il est impensable de fermer les yeux sur cela et de continuer comme si de rien n'était. Pour cette raison, nous avons pris la décision de mettre un terme à la relation officielle qui unissait nos deux groupes", ont-ils écrit.





Ce communiqué, qui n'a donc pas été signé par les Ultras Inferno, se termine comme suit : "Nous demandons à nos membres et à nos sympathisants de ne plus porter les couleurs du FC Den Bosch lors des rencontres du Standard de Liège."