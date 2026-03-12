"Comme si c'était une garderie" : Thibaut Courtois attaque la presse espagnole après son assist face à City

Auteur de la troisième passe décisive de sa carrière en Ligue des Champions, Thibaut Courtois a une nouvelle fois été irréprochable face à Manchester City. Après la rencontre, le portier des Diables en a profité pour adresser un message au malheureux gardien de Tottenham, Antonín Kinský.

Après la large victoire du Real Madrid face à Manchester City en 1/8es de finale aller de la Ligue des Champions, Thibaut Courtois a adressé un message à Antonín Kinský, le jeune gardien de Tottenham qui a connu des débuts catastrophiques face à l'Atlético de Madrid et qui a été remplacé par Igor Tudor après 17 minutes seulement.

"C'était très difficile à regarder", a confié Courtois. "Je lui ai envoyé un message privé. J'ai moi aussi commis des erreurs dans ma carrière. En 2018 par exemple, Lionel Messi a tiré deux fois entre mes jambes. Cela fait malheureusement partie de la carrière d'un gardien."

Le portier des Diables Rouges appelle le Tchèque de 22 ans à relativiser après ses débuts manqués en Ligue des Champions. "Le poste de gardien est difficile. La moindre erreur se traduit souvent immédiatement par un but. C'est particulièrement éprouvant mentalement."

Un Thibaut Courtois encore au sommet de son art

De son côté, Thibaut Courtois a réalisé une bien meilleure performance face aux Skyblues, en étant notamment à l'origine du premier but de Federico Valverde. "C'est toujours agréable d'être décisif offensivement", a-t-il souri. "Je ne suis pas un gardien comme Marc-André ter Stegen, qui est fantastique au pied. Mais j'ai un bon pied gauche et je sais jouer des longs ballons."

Sa deuxième passe décisive de la saison, déjà, en Ligue des champions, après celle contre Kylian Mbappé. Sur l'ensemble de sa carrière, Courtois comptabilise trois assists dans la plus grande compétition européenne, un record pour un gardien de but.



La situation peut vite basculer à Manchester"

Le Real Madrid s'est donc confectionné un matelas confortable avant le match retour à l'Etihad Stadium, mais Courtois ne veut pas s'enflammer. "Ce 3-0 est un bon résultat, mais il ne reflète pas vraiment la réalité du match. La situation peut vite basculer à Manchester, ce sera encore un match difficile."

Pour terminer, Courtois s'est exprimé sur les nombreuses critiques de la presse espagnole sur le Real Madrid ces dernières semaines. "Certains parlent comme si nous faisions n'importe quoi, comme si c'était une garderie. Ce n'est pas vrai, nous travaillons dur et nous respectons nos entraîneurs et nos staffs. Je pense que remettre en question notre professionnalisme relève d'un énorme manque de respect", a-t-il conclu.