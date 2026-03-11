Genk va défendre les derniers espoirs belges en Europe : "Un Christian Burgess nous ferait du bien"

Genk va défendre les derniers espoirs belges en Europe : "Un Christian Burgess nous ferait du bien"
Photo: © photonews

Dernière équipe belge encore engagée sur la scène européenne, le Racing Genk affrontera Fribourg ce jeudi soir à la Cegeka Arena. Nicky Hayen a préfacé la rencontre en conférence de presse.

Après l’élimination du Club de Bruges face à l’Atlético de Madrid, le Racing Genk est la dernière équipe belge encore engagée sur la scène européenne cette saison.

Qualifiés au détriment du Dinamo Zagreb au tour précédent, les Limbourgeois affronteront Fribourg, actuel huitième de Bundesliga après son partage 3-3 ce week-end contre le Bayer Leverkusen, lors du match aller des 1/8es de finale de l'Europa League qui se disputera ce jeudi à la Cegeka Arena.

"C’est une équipe qui court sans s’arrêter pendant 95 minutes et qui exécute ses tâches à la perfection", a prévenu Nicky Hayen en conférence de presse. "C’est une équipe tenace et très agaçante à affronter. Il va falloir qu’on réalise une très bonne performance. D’un autre côté, on a déjà montré qu’on est capables de gérer beaucoup de situations délicates, surtout à domicile", a souligné l’entraîneur du Racing Genk.

Nicky Hayen aimerait avoir un... Christian Burgess dans son équipe

Samedi dernier en championnat, Genk a manqué sa répétition générale en s’inclinant sur la pelouse de l’Union. Une rencontre durant laquelle les joueurs de Nicky Hayen se sont notamment heurtés à Christian Burgess, qui pourrait poser beaucoup de problèmes à cette équipe de Genk.

"Je ne parle pas forcément de son physique, mais aussi de sa ruse. Parfois, il nous en manque encore. Nous avons d’autres qualités et nous l’avons prouvé ces dernières semaines, mais si nous ne parvenons pas à imposer notre jeu, nous devons avoir un plan B", a conclu Nicky Hayen.

