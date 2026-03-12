Du changement aux Francs Borains : Pascal Scimè prend une grande décision

Pascal Scimè quitte les Francs Borains un peu moins de trois ans après les avoir rejoints et va se lancer dans un nouveau défi. L'ex-journaliste de la RTBF occupait la fonction de directeur général.

À l'été 2023, il avait créé la surprise en quittant la RTBF après plus de 20 ans au sein de la rédaction pour rejoindre le club borain. Il avait fait ses débuts avec le média public en 2000 en tant qu'étudiant avant de rejoindre l'équipe sport à temps plein en 2004.

"Après 2.5 ans intenses à la direction du club, il est temps pour moi de tourner cette page importante de ma vie professionnelle," a souligné le désormais ex-CEO des Francs Borains. "Ces 'presque' 3 saisons m’ont permis de grandir, d’élargir mes horizons et d’évoluer au sein d’un club en pleine croissance.

Ma permanence au RFB a été marquée par des défis ambitieux, des rencontres humaines fortes et des moments gravés dans ma mémoire."

Il n'a pas oublié les remerciements : "Je tiens à remercier sincèrement le Président Bouchez, David Lasarcina et l’ensemble de la famille 'verte' pour la confiance accordée. Je n’oublie pas le personnel qui œuvre au quotidien avec abnégation, joueurs, staff, bénévoles et évidemment les supporters qui m’ont accueilli comme un des leurs."

Les mots de Georges-Louis Bouchez

Le Président Georges-Louis Bouchez s'est exprimé à propos du CEO : "Un immense merci à Pascal pour le travail effectué et les résultats obtenus. Ce fut une période intense dans la professionnalisation du club. Les Francs Borains lui souhaitent le meilleur pour la suite de son parcours."





Les Francs Borains vont désormais mettre en place une nouvelle organisation avec l'arrivée de nouveaux investisseurs. Pascal Scimè va lui se lancer dans un nouveau défi, a précisé le club dans son communiqué.