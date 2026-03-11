"Marc Wilmots ne m'a donné aucune explication" : Boško Šutalo à coeur ouvert sur son départ du Standard

L'été dernier, le Standard a prêté Boško Šutalo à Cracovie. Le défenseur croate y a retrouvé du rythme mais n'a pas apprécié la manière avec laquelle tout cela s'est fait.

Il y a un an et demi, le Standard avait fait une bonne affaire en accueillant gratuitement Boško Šutalo, un défenseur autrefois payé quatre millions par l'Atalanta et bien connu d'Ivan Leko. Il s'était d'ailleurs immédiatement imposé comme titulaire, avant de se montrer un peu moins à son affaire en deuxième partie de saison.

Le changement de régime à Sclessin lui a également fait du tort, avec le départ de Fergal Harkin et Ivan Leko. Plus dans les plans, Šutalo a été prêté à Cracovie, avec option d'achat.

Déçu de la tournure des événements

Marc Wilmots ayant largement remodelé le noyau, il n'y avait pas de place pour faire dans les sentiments. Šutalo confirme à La Dernière Heure qu'il aurait aimé ressentir un peu plus de considération : "Marc Wilmots ne 'a donné aucune explication".

"Je pense avoir prouvé par mes prestations que je méritais ma place. J'ai signé un contrat longue durée, preuve que le club croyait en moi et je croyais aussi en ce projet", déplore-t-il.



Depuis, le natif de Metković croise donc le fer avec les attaquants du championnat polonais. Il a ainsi recroisé la route d'un certain Andi Zeqiri, vendu par Genk au Wizdew Lodz l'été dernier. Un match lors duquel Luka Elsner (lui aussi passé par Sclessin) l'a aligné comme latéral droit.