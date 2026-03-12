Il pourrait même bientôt rejouer : les raisons du retour de Mats Rits dans le noyau A d'Anderlecht

Jeremy Taravel a réintégré Mats Rits dans le noyau A du Sporting d'Anderlecht, pas pour rien, puisque le milieu de terrain pourrait prochainement retrouver du temps de jeu en équipe première avec les Mauves.

Au Sporting d'Anderlecht, Jeremy Taravel séduit avec une approche humaine. L'ancien entraîneur intérimaire, qui terminera plus que vraisemblablement la saison sur le banc, souhaite redonner espoir aux joueurs mis à l'écart, dont un certain Mats Rits, réintégré au noyau A pour les entraînements mi-février.

Pour la première fois de la saison, le milieu de terrain de 32 ans était même sur le banc pour le déplacement dans son ancien stade, au Club de Bruges, le week-end dernier.

Sur le long terme, le plan n'a pas changé pour lui, qui arrivera en fin de contrat au terme de la saison et qui quittera ensuite le Sporting d'Anderlecht. Des profils plus jeunes, comme Nathan De Cat et Nathan Saliba, lui sont préférés au milieu de terrain.

Un chance de jouer pour Mats Rits avec l'équipe première d'Anderlecht ?

Mais d'ici à la fin de la saison, Jeremy Taravel entrevoit cependant un rôle important au sein du vestiaire pour Mats Rits qui, fort de ses 400 matchs au plus haut niveau, pourrait être précieux pour des jeunes joueurs comme Nathan De Cat, Mihajlo Cvetkovic, Tristan Degreef, Mario Stroeykens ou encore Nathan Saliba.

Mais son retour pourrait ne pas se limiter là, puisque deux milieux de terrain d'Anderlecht sont sous la menace d'une suspension pour abus de cartes jaunes à deux journées de la fin de la phase classique : Enric Llansana et Nathan Saliba.





Une opportunité inattendue n'est donc pas à exclure pour Mats Rits, qui n'a plus joué en équipe première à Anderlecht depuis le 18 mai dernier, lors de l'avant-dernière journée des Champions Play-Offs, contre Bruges. Mais grâce à Taravel, il pourrait encore jouer une dernière fois avant de quitter le club librement en été.