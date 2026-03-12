Il pourrait même bientôt rejouer : les raisons du retour de Mats Rits dans le noyau A d'Anderlecht

Loïc Woos Johan Walckiers
Loïc Woos et Johan Walckiers, suiveur d'Anderlecht
| Commentaire
Il pourrait même bientôt rejouer : les raisons du retour de Mats Rits dans le noyau A d'Anderlecht
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4339

Jeremy Taravel a réintégré Mats Rits dans le noyau A du Sporting d'Anderlecht, pas pour rien, puisque le milieu de terrain pourrait prochainement retrouver du temps de jeu en équipe première avec les Mauves.

Au Sporting d'Anderlecht, Jeremy Taravel séduit avec une approche humaine. L'ancien entraîneur intérimaire, qui terminera plus que vraisemblablement la saison sur le banc, souhaite redonner espoir aux joueurs mis à l'écart, dont un certain Mats Rits, réintégré au noyau A pour les entraînements mi-février.

Pour la première fois de la saison, le milieu de terrain de 32 ans était même sur le banc pour le déplacement dans son ancien stade, au Club de Bruges, le week-end dernier.

Sur le long terme, le plan n'a pas changé pour lui, qui arrivera en fin de contrat au terme de la saison et qui quittera ensuite le Sporting d'Anderlecht. Des profils plus jeunes, comme Nathan De Cat et Nathan Saliba, lui sont préférés au milieu de terrain.

Un chance de jouer pour Mats Rits avec l'équipe première d'Anderlecht ?

Mais d'ici à la fin de la saison, Jeremy Taravel entrevoit cependant un rôle important au sein du vestiaire pour Mats Rits qui, fort de ses 400 matchs au plus haut niveau, pourrait être précieux pour des jeunes joueurs comme Nathan De Cat, Mihajlo Cvetkovic, Tristan Degreef, Mario Stroeykens ou encore Nathan Saliba.

Mais son retour pourrait ne pas se limiter là, puisque deux milieux de terrain d'Anderlecht sont sous la menace d'une suspension pour abus de cartes jaunes à deux journées de la fin de la phase classique : Enric Llansana et Nathan Saliba.

Une opportunité inattendue n'est donc pas à exclure pour Mats Rits, qui n'a plus joué en équipe première à Anderlecht depuis le 18 mai dernier, lors de l'avant-dernière journée des Champions Play-Offs, contre Bruges. Mais grâce à Taravel, il pourrait encore jouer une dernière fois avant de quitter le club librement en été.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Mats Rits

Plus de news

Le transfert le plus étrange d'Anderlecht : un joueur recruté grâce à son ex-club... et son agence de joueurs

Le transfert le plus étrange d'Anderlecht : un joueur recruté grâce à son ex-club... et son agence de joueurs

11:40
Mis sous silence par le Real, Jeremy Doku n'abdiquera pas : "S'ils ont marqué trois buts, pourquoi pas nous ?"

Mis sous silence par le Real, Jeremy Doku n'abdiquera pas : "S'ils ont marqué trois buts, pourquoi pas nous ?"

12:00
Silvio Proto dévoile le meilleur entraîneur de sa carrière...et y voit une ressemblance avec Jérémy Taravel

Silvio Proto dévoile le meilleur entraîneur de sa carrière...et y voit une ressemblance avec Jérémy Taravel

08:00
Quel avenir pour Dennis Praet, en fin de contrat le 30 juin ? L'Antwerp a pris sa décision

Quel avenir pour Dennis Praet, en fin de contrat le 30 juin ? L'Antwerp a pris sa décision

11:20
"Des actes à l'encontre des valeurs de Sclessin" : les fans du Standard mettent fin à une amitié historique

"Des actes à l'encontre des valeurs de Sclessin" : les fans du Standard mettent fin à une amitié historique

10:30
🎥 Un but superbe et un retour en Jupiler Pro League à bientôt 38 ans ? "Il faudrait déjà trouver un accord"

🎥 Un but superbe et un retour en Jupiler Pro League à bientôt 38 ans ? "Il faudrait déjà trouver un accord"

11:00
Jürgen Klopp prêt à quitter son poste chez Red Bull pour rejoindre une sélection qualifiée pour le Mondial ?

Jürgen Klopp prêt à quitter son poste chez Red Bull pour rejoindre une sélection qualifiée pour le Mondial ?

09:30
Le successeur de Marc Wilmots ne s'en cache pas : Schalke 04 va négocier avec Anderlecht

Le successeur de Marc Wilmots ne s'en cache pas : Schalke 04 va négocier avec Anderlecht

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/03: Nicholson

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/03: Nicholson

07:00
"Comme si c'était une garderie" : Thibaut Courtois attaque la presse espagnole après son assist face à City

"Comme si c'était une garderie" : Thibaut Courtois attaque la presse espagnole après son assist face à City

09:00
Il peut reprendre espoir : un ancien du Standard vers le record de six participations à la Coupe du monde ?

Il peut reprendre espoir : un ancien du Standard vers le record de six participations à la Coupe du monde ?

08:30
Plus la moindre apparition depuis juillet : un ancien roc d'Anderlecht trahi par son ligament croisé

Plus la moindre apparition depuis juillet : un ancien roc d'Anderlecht trahi par son ligament croisé

21:00
Duel entre Diables en Europa League pour l'une des affiches de la soirée

Duel entre Diables en Europa League pour l'une des affiches de la soirée

07:40
Incroyable retournement de situation à Tournai, avec un projet de reprise après la faillite !

Incroyable retournement de situation à Tournai, avec un projet de reprise après la faillite !

07:20
Officiel : un ancien buteur de Charleroi quitte le Mexique pour revenir en Europe

Officiel : un ancien buteur de Charleroi quitte le Mexique pour revenir en Europe

06:30
Enfin de retour : Alexis Flips a disputé ses toutes premières minutes de la saison

Enfin de retour : Alexis Flips a disputé ses toutes premières minutes de la saison

19:30
La dernière saison de Burgess en Belgique ? Le capitaine de l'Union prend la parole

La dernière saison de Burgess en Belgique ? Le capitaine de l'Union prend la parole

22:30
🎥 Le Real assomme Manchester City, 7 buts en le PSG et Chelsea, Bodø/Glimt frappe encore !

🎥 Le Real assomme Manchester City, 7 buts en le PSG et Chelsea, Bodø/Glimt frappe encore !

23:00
3
🎥 Beveren champion contre le RWDM, Seraing en plante quatre à l'Olympic : les résumés de D1B

🎥 Beveren champion contre le RWDM, Seraing en plante quatre à l'Olympic : les résumés de D1B

22:01
🎥 L'homme à tout faire du Real : Thibaut Courtois à l'assist contre Manchester City

🎥 L'homme à tout faire du Real : Thibaut Courtois à l'assist contre Manchester City

21:40
"Des vacances parfaites, merci" : Eden Hazard n'a pas souffert de l'un des rares 'scandales' de sa carrière

"Des vacances parfaites, merci" : Eden Hazard n'a pas souffert de l'un des rares 'scandales' de sa carrière

21:20
"Marc Wilmots ne m'a donné aucune explication" : Boško Šutalo à coeur ouvert sur son départ du Standard

"Marc Wilmots ne m'a donné aucune explication" : Boško Šutalo à coeur ouvert sur son départ du Standard

20:20
Dans la tête de Rudi Garcia : notre sélection des Diables Rouges pour les deux matchs amicaux de mars

Dans la tête de Rudi Garcia : notre sélection des Diables Rouges pour les deux matchs amicaux de mars

20:40
3
Un beau clin d'oeil aux Diables : Michel Preud'homme devient ambassadeur d'une marque liégeoise

Un beau clin d'oeil aux Diables : Michel Preud'homme devient ambassadeur d'une marque liégeoise

20:00
Plus d'un million d'euros par an à la poubelle : le Standard sait où se situe sa première priorité de l'été Analyse

Plus d'un million d'euros par an à la poubelle : le Standard sait où se situe sa première priorité de l'été

18:40
La valeur de l'effectif du Club de Bruges atteint un nouveau record, loin devant les autres clubs belges

La valeur de l'effectif du Club de Bruges atteint un nouveau record, loin devant les autres clubs belges

18:20
Genk va défendre les derniers espoirs belges en Europe : "Un Christian Burgess nous ferait du bien"

Genk va défendre les derniers espoirs belges en Europe : "Un Christian Burgess nous ferait du bien"

19:00
Les supporters de Malines en colère avant la réception d'Anderlecht : "Leur raison reste floue"

Les supporters de Malines en colère avant la réception d'Anderlecht : "Leur raison reste floue"

16:00
1
Un cador européen envisage de recruter Jeremy Doku, plus toujours titulaire à Manchester City

Un cador européen envisage de recruter Jeremy Doku, plus toujours titulaire à Manchester City

17:00
"Ce n'était pas une question de joueurs" : Thorsten Fink très clair sur son licenciement du Racing Genk

"Ce n'était pas une question de joueurs" : Thorsten Fink très clair sur son licenciement du Racing Genk

17:30
"Ils ont ce point commun" : quand Vincent Kompany compare l'un de ses joueurs à Kevin De Bruyne

"Ils ont ce point commun" : quand Vincent Kompany compare l'un de ses joueurs à Kevin De Bruyne

18:00
Un joueur d'Anderlecht change d'avis : mais le prix pose problème

Un joueur d'Anderlecht change d'avis : mais le prix pose problème

12:40
1
"Thibaut Courtois est l'un des meilleurs au Monde, mais j'espère qu'il nous laissera marquer"

"Thibaut Courtois est l'un des meilleurs au Monde, mais j'espère qu'il nous laissera marquer"

16:30
Entre 2 et... 14 cas à gérer par équipe : la grande question des joueurs en fin de contrat en Pro League Analyse

Entre 2 et... 14 cas à gérer par équipe : la grande question des joueurs en fin de contrat en Pro League

14:40
La RD Congo à un match du Mondial : la sélection dévoilée, avec une dizaine de joueurs "made in Pro League"

La RD Congo à un match du Mondial : la sélection dévoilée, avec une dizaine de joueurs "made in Pro League"

14:20
Pour couronner une saison exceptionnelle : le champion de la Challenger Pro League connu dès ce mercredi ?

Pour couronner une saison exceptionnelle : le champion de la Challenger Pro League connu dès ce mercredi ?

15:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 29
La Gantoise La Gantoise 13/03 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/03 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 14/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 14/03 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Malines KV Malines 15/03 Anderlecht Anderlecht
Charleroi Charleroi 15/03 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved