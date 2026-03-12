Le transfert le plus étrange d'Anderlecht : un joueur recruté grâce à son ex-club... et son agence de joueurs

Le passage de Coba Da Costa à Anderlecht a été particulièrement mouvementé jusqu'à présent. L'ailier guinéen n'est arrivé qu'à la fin du mercato hivernal, mais a déjà disparu des radars après seulement deux matchs.

Coba Da Costa est arrivé à Anderlecht fin janvier en provenance de Getafe, en prêt avec une option d’achat de 2,5 millions d’euros. Le joueur offensif de 23 ans espérait obtenir du temps de jeu chez les Mauves, mais ses premières semaines à Bruxelles ont été marquées par des turbulences sportives et organisationnelles au sein du club.

Des débuts difficiles

Il a disputé ses premières minutes lors du match aller de la demi-finale de la Coupe de Belgique contre le Royal Antwerp. Da Costa était entré en seconde période, mais son temps de jeu n’a été que de 21 minutes. Après deux expulsions côté bruxellois (Killian Sardella et Moussa Diarra), Edward Still l’avait rapidement remplacé pour renforcer la défense.

Trois jours plus tard, le Guinéen a reçu une nouvelle chance. Lors de la rencontre de championnat sur le terrain du Racing Genk, il débutait directement dans le onze de départ. Mais ce premier match comme titulaire s’est transformé en soirée compliquée : Da Costa a livré une première mi-temps très pauvre, a été inefficace dans ses actions et a reçu un carton jaune. À la pause, il a été remplacé.

Depuis, il a totalement disparu des radars. Après le départ de Still pour Watford, Jérémy Taravel a été promu entraîneur principal. Sous sa direction, Da Costa n’a plus été sélectionné ni pour le match retour de la Coupe contre Antwerp, ni pour les rencontres de championnat contre RAAL La Louvière, Zulte Waregem, OHL ou le Club de Bruges.

Cvetkovic et Bertaccini privilégiés sur le côté gauche

Aucune blessure n’a été signalée par Anderlecht. Selon des sources proches du club, il s’agit surtout d’un choix sportif. Da Costa peine à s’adapter rapidement et, pour le moment, d’autres profils sur les ailes sont privilégiés.





La concurrence est également forte. Taravel choisit soit Bertaccini, soit Cvetkovic à gauche, tandis qu’à droite, Degreef s’impose progressivement comme titulaire indiscutable. Kanaté reste une option de rotation, et Camara peut également se déplacer. Sans oublier Stroeykens et Verschaeren.

Da Costa était initialement considéré par le club comme une arme supplémentaire, et non comme le remplaçant direct d’Angulo. Mais il s’avère qu’il n’arrive pas non plus à s’imposer à l’entraînement ni à convaincre le staff technique.

Une arrivée liée à la vente d’Angulo

Sa venue continue toutefois de susciter des questions. Le profil du Guinéen n’avait pas convaincu tous les membres du staff sportif de Neerpede, mais Olivier Renard a insisté pour finaliser le transfert. Deux facteurs semblent avoir joué : le club d’origine et l’agence de joueurs.

Da Costa est prêté par Getafe, qui avait déjà aidé Anderlecht en laissant partir Luis Vázquez en prêt. De plus, le joueur est représenté par la même agence qu’Angulo, Wasserman. Les relations entre Anderlecht et l’entourage de l’Équatorien étaient tendues dans les mois précédant le transfert, et l’arrivée de Da Costa à la fin du mercato est apparue comme un compromis pour toutes les parties.

Pour l’instant, Coba da Costa ne s’est cependant pas encore imposé sportivement, et une réintégration rapide dans le groupe semble n’être possible qu’en cas de blessures ou de circonstances exceptionnelles.