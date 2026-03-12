Officiel : un ancien buteur de Charleroi quitte le Mexique pour revenir en Europe

Photo: © photonews

Depuis un an, Shamar Nicholson était actif au Mexique. L'attaquant jamaïcain revient temporairement en Europe.

En 2019, Charleroi avait fait une affaire en or en allant chercher Shamar Nicholson à Domzale, dans le championnat slovène, pour 1,50 million d'euros. 31 buts et 11 assists en 83 matchs plus tard, le Sporting en faisait le deuxième transfert sortant le plus cher de son histoire avec ce chèque de huit millions signé par le Spartak Moscou.

Moins à son affaire en Russie, le Jamaïcain a été prêté une saison à Clermont, avant d'être définitivement cédé au club mexicain de Tijuana en février 2025.

En panne de confiance

En un an, Nicholson n'a inscrit que deux buts au Mexique. Cet hiver, il a été très marqué par le 0-0 de la Jamaïque contre Curaçao, privant son pays d'une qualification directe pour la Coupe du Monde. L'un de ses ballons repris sur la transversale avait eu de lourdes conséquences, le stade plongeant dans le chaos au coup de sifflet final.

Pour se changer les idées, l'ancien Zèbre va temporairement quitter Tijuana : le club le prête pendant un an à Vitebsk, en Biélorussie. La Vysshaya Liga, première division biélorusse, débutera dès le week-end prochain.

Shamar Nicholson tâchera d'y retrouver la forme en vue des barrages intercontinentaux pour la Coupe du Monde, où la Jamaïque fera face à des équipes comme la République Démocratique du Congo ou la Bolivie.

Charleroi
Spartak Moscou
Shamar Nicholson

