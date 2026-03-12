C'est l'hécatombe : nouveau coup dur pour le Bayern de Vincent Kompany

Le Bayern n'a décidément pas de chance avec ses gardiens. Après Manuel Neuer, c'est au tour de Jonas Urbig de se blesser.

Le Bayern s'est imposé largement sur le score de 1-6 face à l'Atalanta ce mardi. Si d'un point de vue résultat tout s'est passé parfaitement pour les Bavarois, cette rencontre n'a pas été sans séquelles. En effet, Alphonso Davies, Jamal Musiala ainsi que Jonas Urbig se sont blessés.

En ce qui concerne le Canadien, monté au jeu à la 47e minute et contraint de céder sa place à la 71e minute, il souffre d'une déchirure musculaire à la cuisse droite. Il devrait revenir dans trois semaines maximum selon le Bild. Jamal Musiala, monté au jeu dans le même temps, a lui ressenti des douleurs à la cheville et est sorti dans le temps additionnel de la seconde période, mais il ne devrait pas être absent plus de quelques jours.

Le portier de 22 ans qui remplaçait Manuel Neuer a lui bel et bien terminé la rencontre, mais des tests médicaux ont révélé qu'il souffre d'une commotion cérébrale. Il devrait manquer 8 à 10 jours de compétition.

Le troisième gardien dans les cages

C'est donc Sven Ulreich, troisième gardien du Bayern (37 ans), qui devrait être dans les cages pour les deux prochains matchs. Les hommes de Vincent Kompany recevront le Bayer Leverkusen ce samedi en Bundesliga avant de recevoir l'Atalanta pour le match retour en huitièmes de finale de la Ligue des champions mercredi.



Manuel Neuer, qui souffre d'une déchirure des fibres musculaires, pourrait seulement faire son retour après la trêve internationale selon Sky Sports. Il pourrait revenir pour le match du 4 avril contre Fribourg.