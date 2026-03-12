"J'ai gagné autrement dans ma carrière" : fraîchement retraité, Paul-José M'Poku se confie

Paul-José M'Poku s'est livré au micro de VOOSport World quelques jours après avoir annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur. Il est notamment revenu sur la longue liste de clubs où il a joué.

Dans sa carrière professionnelle, l'ancien Rouche a connu pas moins de 11 clubs différents : Tottenham Hotspur (Angleterre), Leyton Orient (Angleterre), le Standard de Liège (Belgique), Cagliari (Italie), le Chievo Vérone (Italie), le Panathinaïkós (Grèce), Al-Wahda FC (Émirats arabes unis), Konyaspor (Turquie), Incheon United (Corée du Sud), l'UTA Arad (Roumanie) et Al Batin (Arabie saoudite).

Le Belgo-Congolais a évolué dans 3 continents et dans 9 pays différents. Il voit cela comme une réussite : "Il y a plusieurs types de carrière, et moi à certains moments, je savais que j'allais peut-être pas gagner le Ballon d'Or ou quelque chose comme ça. Donc il fallait gagner autrement. Et voilà j'ai gagné en côtoyant d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres environs."

Des expériences enrichissantes

Il est ravi d'avoir eu cette carrière de bourlingueur : "Et pour moi, oui j'ai gagné avec toutes ces personnes qu'aujourd'hui je connais dans le monde."

Le consultant fraîchement retraité voit également cela d'un bon œil pour la suite : "Et aujourd'hui ça m'aide beaucoup dans les choses que j'aimerais mettre en place. Je suis très reconnaissant et très content par rapport à ça."



Dans le post officiel de l'annonce de sa retraite, il avait d'ailleurs mis ce point en avant : "Je vais essayer maintenant de transmettre ce que j'ai appris sur le terrain avec les personnes que j'ai côtoyées, etc. Je vais essayer d'aider la prochaine génération à aller plus loin que nous. Je suis très heureux et excité pour la suite."