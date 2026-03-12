Il peut reprendre espoir : un ancien du Standard vers le record de six participations à la Coupe du monde ?

Il peut reprendre espoir : un ancien du Standard vers le record de six participations à la Coupe du monde ?

Près de sept ans après son départ du Standard, Memo Ochoa est loin d'en avoir terminé avec le football. Le gardien quarantenaire pourrait même profiter d'une blessure au Mexique pour entrer dans l'histoire et devenir le premier joueur à participer à six phases finales de Coupe du monde.

En fin de mercato estival, Guillermo 'Memo' Ochoa s'est offert un énième nouveau défi, à 40 ans, en rejoignant l'AEL Limassol, l'un des grands clubs du championnat de Chypre.

Un retour dans un club ambitieux après son passage à AVS, qui se bat pour sa survie en D1 portugaise, avec un but clair : participer, cet été, à la Coupe du monde 2026 qui se déroulera, entre autres, dans son pays natal, et ainsi devenir le tout premier joueur de l'histoire à disputer six phases finales de Mondial.

Cependant, depuis quelque temps, Guillermo Ochoa (152 sélections) a perdu sa place en sélection mexicaine, au profit d'autres profils plus jeunes. Néanmoins, le portier titulaire, Luis Ángel Malagón, vient de s'occasionner une grosse blessure en Ligue des Champions de la CONCACAF avec le Club América.

Memo Ochoa va-t-il jouer sa sixième Coupe du monde en été ?

Le gardien de 29 ans devrait manquer la Coupe du monde, ce qui pousse le sélectionneur Javier Aguirre à devoir trouver une solution pour le remplacer, et c'est bien l'expérimenté Memo Ochoa qui pourrait être l'heureux élu, selon plusieurs journaux locaux.


L'ancien gardien du Standard, vainqueur de la Coupe de Belgique avec les Rouches, est encore très en forme puisqu'il a disputé tous les matchs, à l'exception d'un manqué pour suspension, avec l'AEL Limassol, et sa vaste expérience internationale pourrait être retenue.

