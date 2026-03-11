🎥 Beveren champion contre le RWDM, Seraing en plante quatre à l'Olympic : les résumés de D1B

La 29e journée de Pro League s'est poursuivie ce soir avec trois matchs au programme. Petit tour d'horizon des résultats.

Beveren enchaîne les matchs de gala ces dernières semaine : la montée acquise sur le terrain du Patro Eisden, le match pour la célébrer à la maison contre l'Olympic Charleroi, le derby du Pays de Waes contre Lokeren, et maintenant le match du titre contre le RWDM.

Les Molenbeekois ont pourtant cru pouvoir gâcher la fête en ouvrant le score par Jacob Montes peu avant la demi-heure. Mais ce but n'a eu pour effet que de réveiller Beveren, qui a inscrit trois buts en dix minutes, dont une nouvelle petite douceur de Christian Brüls.

Renversé en à peine plus de temps qu'il n'en faut à John Textor pour virer un entraîneur, le RWDM a toutefois relancé le suspense à l'approche de la dernière demi-heure via Mamadou Usman Simbakoli. Pas suffisant pour empêcher leurs hôtes de l'emporter : Beveren s'impose donc 3-2 et s'assure donc du titre de champion. La nuit s'annonce encore une fois assez courte au Freethiel.



Huit buts en deux matchs pour Seraing

Dans un tout autre contexte au classement, l'Olympic Charleroi recevait Seraing. Requinqués par l'arrivée d'Arnauld Mercier, les Métallos ont ouvert le score par Matthieu Muland au quart d'heure. Il s'agit là du seul but de la première mi-temps. Le deuxième acte a par contre été plus prolifique.

Servi par Niklo Dailly, Thomas Ephestion a égalisé dix minutes après la reprise pour l'Olympic. PIqué au vif, Seraing a frappé deux fois en cinq minutes aux alentours de l'heure de jeu, avec notamment un nouveau but de Muland (61e, 1-3). Le jeune attaquant s'est même offert un triplé dans les dix dernières minutes pour porter le score à 1-4.

Le dernier but carolo pour réduit l'écart n'y changera rien : l'Olympic s'incline 2-4 et conserve sa lanterne rouge. En face, Seraing poursuit sur sa lancée et double les RSCA Futures pour revenir à hauteur du RWDM à la douzième place. Enfin, notons le partage 2-2 de Lommel chez les U23 de La Gantoise.