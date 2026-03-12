Jürgen Klopp prêt à quitter son poste chez Red Bull pour rejoindre une sélection qualifiée pour le Mondial ?

Directeur du football du groupe Red Bull depuis le 1er janvier 2025, Jürgen Klopp est cité pour un retour sur le devant de la scène depuis quelque temps. L'Allemand ne devrait pas signer dans un nouveau club, mais pourrait prendre la tête de la Mannschaft avant le Mondial américain !

Le 26 janvier 2024, un communiqué de Liverpool annonçait que Jürgen Klopp quitterait le club au terme de la saison, avec l'envie de faire un pas de côté du métier d'entraîneur qui l'aura lessivé pendant plus de 20 ans, à compter de ses débuts avec Mayence en 2001.

L'Allemand n'est toutefois pas resté sans rien faire bien longtemps, puisqu'en octobre 2024, le groupe Red Bull communiquait son arrivée en tant que "Directeur du Football" à partir du 1er janvier 2025.

Un rôle de superviseur des clubs de la filiale, dont le RB Leipzig en Allemagne, le RB Salzbourg en Autriche, mais aussi le Paris FC en France, où la société autrichienne détient entre 10 et 15 % des parts.

Jürgen Klopp sur le banc de la Mannschaft pour la Coupe du monde ?

Depuis quelques semaines, plusieurs rumeurs circulent cependant quant à un éventuel retour au premier plan de Jürgen Klopp. Un retour à Liverpool, ou encore une arrivée en fanfare sur le banc du Real Madrid, ont notamment été évoqués par certains médias étrangers.

Deux clubs que ne rejoindra pas Jürgen Klopp, selon les informations de BILD en Allemagne, qui n'exclut toutefois pas que le natif de Stuttgart puisse quitter son siège chez Red Bull. Il serait en effet possible de le voir débarquer sur le banc... de l'équipe nationale allemande, et ainsi prendre part à la Coupe du monde qui débutera dans quelques mois en Amérique du Nord.



