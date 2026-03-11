Un cador européen envisage de recruter Jeremy Doku, plus toujours titulaire à Manchester City

Un cador européen envisage de recruter Jeremy Doku, plus toujours titulaire à Manchester City
Photo: © photonews

Plus toujours titulaire à Manchester City, Jeremy Doku attire la convoitise de plusieurs clubs désireux de lui offrir un rôle plus important. Ce serait notamment le cas de l'Atlético de Madrid.

Pourtant adoré par Pep Guardiola, Jeremy Doku n’est plus toujours titulaire à Manchester City, où les options offensives sont nombreuses, et encore plus depuis les récents mercatos.

Le Diable Rouge entre désormais en concurrence avec Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Omar Marmoush et le plus expérimenté Bernardo Silva pour les postes offensifs, sans compter la montée en puissance du jeune Nico O'Reilly. Son temps de jeu n’atteint jusque-là que 46 % des minutes possibles en Premier League.

Une situation qui inquiète l’ailier de 23 ans, selon le média anglais Team TALK. Jeremy Doku ne serait en effet plus certain de sa place à Manchester City, et son entourage envisagerait de rencontrer la direction en fin de saison pour clarifier la situation.

Plusieurs clubs veulent refaire de Jeremy Doku un titulaire indiscutable

Jeremy Doku veut une place de titulaire, ce que Manchester City ne peut pas toujours lui offrir, à l’inverse de plusieurs clubs qui ont suivi de près sa baisse de temps de jeu et qui seraient prêts à le relancer.

Lire aussi… La revanche de Courtois contre Doku... que suivra attentivement Vincent Kompany
Parmi ces prétendants, on retrouve notamment l’Atlético de Madrid, toujours selon Team TALK, qui précise que Jeremy Doku est un profil apprécié dans plusieurs clubs espagnols. Verra-t-on l’ancien Anderlechtois en Liga la saison prochaine ? Il faudra pour cela que l’Atlético ou un autre club convainque Manchester City, qui l’avait acquis contre 60 M€, de le libérer de son contrat courant jusqu’en 2028.

