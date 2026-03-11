La valeur de l'effectif du Club de Bruges atteint un nouveau record, loin devant les autres clubs belges

Photo: © photonews

20e meilleur club européen selon le coefficient UEFA des cinq dernières années, le Club de Bruges ne possède cependant que le 46e effectif le plus cher au monde en termes de valeur marchande. Les Brugeois devancent évidemment largement les autres clubs belges.

L'Observatoire du sport CIES a publié une nouvelle étude portant sur les valeurs marchandes des clubs des 70 meilleurs championnats de première division dans le monde.

Pour ce faire, le CIES a calculé la valeur marchande de tous les joueurs du noyau A, à l’exception de ceux qui ont été prêtés. Sans surprise, c’est le Club de Bruges qui s’impose comme le meilleur représentant belge.

Le club de la Venise du Nord occupe en effet la 46e place mondiale, avec une valeur marchande de 347 millions d’euros. Son joueur le plus cher reste Christos Tzolis, évalué à 44 millions d’euros. Une 46e place assez basse lorsque l’on sait que le Club de Bruges occupe désormais la 20e position au coefficient UEFA des cinq dernières années.

Kos' Karetsas représente plus d'un quart de la valeur totale de l'effectif de Genk

Si l’on exclut les équipes des cinq grands championnats, Bruges occupe même la cinquième place, derrière les trois géants portugais et le PSV, et juste devant l’Ajax Amsterdam, Galatasaray et les autres grands clubs néerlandais et turcs.

Plus bas dans le classement, l’Union Saint-Gilloise se classe 71e avec une valeur marchande totale de 204 millions d’euros, tandis que le Racing Genk est juste derrière, à la 76e place, avec 172 millions d’euros de valeur marchande. Chez les Limbourgeois, le seul Konstantinos Karetsas, évalué à 44,5 millions d’euros, représente 26 % de la valeur totale de l’effectif.

