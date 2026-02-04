Formé au club, l'élégance incarnée : un candidat évident pour le RSC Anderlecht ?

La recherche d'un nouvel entraîneur est lancée à Anderlecht. Le nom de Thorsten Fink a été évoqué, mais un technicien belge actuellement libre semble présenter un profil particulièrement intéressant : Maarten Martens, dont la carrière de joueur a débuté chez les Mauves.

La sentence de la direction d’Anderlecht était irrévocable après le Clasico perdu par les Mauves à Sclessin : Besnik Hasi a été démis de ses fonctions et a pris congé de ses joueurs ce lundi à Neerpede.

C’est Edward Still, son T2, qui assurera l’intérim cette semaine pour la demi-finale aller de Coupe de Belgique contre l’Antwerp, et probablement aussi pour le déplacement à Genk en championnat. La direction bruxelloise étudie toutefois plusieurs profils afin de trouver un remplaçant à long terme à Besnik Hasi.

Rapidement, le nom de Thorsten Fink a été évoqué. L’Allemand est libre depuis son licenciement du Racing Genk, conséquence d’un début de championnat contrasté, malgré un travail globalement positif. Il proposait un style de jeu séduisant et n’hésitait pas à lancer de jeunes joueurs, tout en s’appuyant sur une base expérimentée : un mélange dont Anderlecht aurait bien besoin aujourd’hui.

Maarten Martens, le profil idéal pour Anderlecht ?

Il n’est cependant pas le seul à présenter ce profil. Récemment, un autre entraîneur belge a été démis de ses fonctions et affiche un CV tout aussi intéressant : Maarten Martens, qui n’est plus l’entraîneur de l’AZ Alkmaar depuis le 19 janvier, malgré une gifle infligée à l’Ajax Amsterdam (6-0) quatre jours plus tôt. Sa venue permettrait également au club bruxellois de rapatrier un ancien de la maison.

Au cours de sa carrière de joueur, Maarten Martens a en effet été formé au Sporting d’Anderlecht, avant de passer par Waalwijk, l’AZ Alkmaar, le PAOK Salonique et le Cercle de Bruges. L’ancien médian offensif était un joueur élégant, en phase avec l’ADN du RSCA.





En tant qu’entraîneur, l’homme de 41 ans a débuté dans la formation des jeunes avant de devenir l’adjoint de Rik De Mil au Club de Bruges, puis de rejoindre l’AZ, où il s’est d’abord occupé des U21 avant de devenir l’assistant de l’équipe première, dont il a pris les rênes comme T1 en janvier 2024. En 103 matchs, il a notamment atteint la finale de la Coupe des Pays-Bas, les huitièmes de finale de l’Europa League et remporté les play-offs européens la saison dernière, permettant au club d’Alkmaar de se qualifier pour la Conference League.

Maarten Martens, qui a donc accumulé une solide expérience du haut niveau durant son passage aux Pays-Bas, présente un profil intéressant. Il a également l’avantage de parler couramment le néerlandais, un atout presque indispensable à Anderlecht. Un candidat idéal que la direction anderlechtoise ferait sans doute bien d’analyser dans les prochains jours.