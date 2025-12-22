Pep Guardiola prévient Jérémy Doku et ses coéquipiers : le tacticien espagnol va se montrer sévère

Pep Guardiola a prévenu ses joueurs : il ne veut pas voir d'excès de leur part lors des fêtes de Noël. Les joueurs qui ne respecteront pas cette consigne seront écartés pour le match contre Nottingham.

En Angleterre, la trêve hivernale, ça n’existe tout simplement pas. Contrairement à d’autres championnats, il n’y aura pas de pause en Premier League. Pep Guardiola compte alors sur le sérieux de ses hommes.

Le retour à l’entraînement des Citizens, suite à leur succès face à West Ham (3-0), est prévu pour le 25 décembre, soit deux jours avant le déplacement à Nottingham. Pep Guardiola va se montrer très strict envers ses joueurs rapporte Reuters.

En effet, si ceux-ci ne respectent pas les objectifs précis fixés, ils ne figureront pas sur la feuille pour le prochain match. Le tacticien espagnol ira jusqu’à contrôler le poids de chaque joueur.

Les mots de Pep Guardiola

"Chaque joueur a un poids à respecter. Ils reviennent le 25 et je serai là pour contrôler combien de kilos ils ont pris, s’ils ont grossi", a expliqué Pep Guardiola.



"Ils peuvent manger, mais je veux les contrôler. Imaginez qu’un joueur soit en parfaite condition physique, mais qu’il revienne avec trois kilos en plus. Il restera à Manchester. Il ne se rendra pas à Nottingham Forest", conclut-il. Jérémy Doku et ses coéquipiers devront donc ne pas fêter Noël dans l’abondance.