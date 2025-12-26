📷 Le nouveau maillot du Real Madrid est connu et ne plaît pas aux supporters

Le nouveau maillot du Real Madrid pour la saison 2026-2027 aurait fuité. Son design ne convainc pas les supporters sur les réseaux.

C'est désormais devenu une habitude : six mois avant la fin de la saison, les premières fuites concernant les maillots de la saison suivante commencent déjà. C'est le cas pour le homekit du Real Madrid, qui aurait été dévoilé sur Opaleak.

Un maillot une nouvelle fois signé adidas, et qui comporte donc les bandes habituelles sur les épaules, mais dont les couleurs sont cette fois sujettes à controverse chez les supporters madrilènes.

Des lignes rouges qui ne plaisent pas aux fans 

Si le maillot du Real Madrid sera naturellement blanc, les lignes des épaules semblent de couleur vaguement... rose. Un choix qui ne passe pas : le blanc et noir de cette saison, ou encore les lignes bleues ou dorées des années précédentes étaient bien plus en phase avec l'image assez distinguée du club.

Si ce leak reste à confirmer, on doute que l'avis des supporters soit pris en compte et qu'une nouvelle version du homekit des Merengue soit proposée pour la saison prochaine.

Reste à voir si le maillot extérieur du Real Madrid plaira un peu plus aux supporters... 

Real Madrid

