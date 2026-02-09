Notre équipe de la semaine : Malines, STVV, Bruges... et même un Anderlechtois à l'honneur

Notre équipe de la semaine : Malines, STVV, Bruges... et même un Anderlechtois à l'honneur
Photo: © photonews

Journée riche en rebondissements en Jupiler Pro League : la lutte pour le top 6 est plus serrée que jamais. Voici notre équipe-type de la 24e journée.

Gardien de but

Conséquence d'un week-end riche en buts : peu de gardiens ont brillé. Nacho Miras a tenu le zéro avec Malines, mais le meilleur portier du week-end... a été battu : il s'agit de Colin Coosemans. Le Gardien de l'année a tenu son équipe dans le match à Genk : sans lui, Anderlecht était déjà battu à la pause. 

Défenseurs 

Nous optons pour un trio arrière dont le héros a indiscutablement été Christiaan Ravych : le défenseur central du Cercle de Bruges a sauvé deux ballons sur la ligne à 3-4, en fin de match, pour empêcher son équipe de perdre deux points importants.

Kevin MacAllister a disputé un match de patron, plein de vice, face à un Pape Fall auquel il rendait pourtant une trentaine de centimètres. Enfin, comme souvent, Joel Ordoñez a été très solide face à un Standard certes peu inspiré offensivement. 

Milieux de terrain 

Sur les flancs, commençons par, côté gauche, l'un des cauchemars du RSCA : Yaimar Medina, auteur d'un excellent match sur son flanc. Inarrêtable, il aurait pu marquer sans un bel arrêt de Coosemans. De l'autre côté, dans un style plus offensif encore, Carlos Forbs a été excellent avec Bruges, même sans marquer. 

Lire aussi… Le premier but concédé par Anderlecht aurait-il dû être annulé ? Jonathan Lardot est formel

Dans l'axe, Fredrik Hammar a été le meilleur homme sur le terrain pour le KV Malines, dans son style efficace et peu flamboyant. Le fantastique Rihito Yamamoto a quant à lui été l'homme du match pour Saint-Trond, inscrivant 2 buts au Kuipje. Enfin, Youssef Maziz a fait la différence pour OHL avec un but et un assist. 

Attaquants 

À nouveau buteur, Keisuke Goto continue d'impressionner semaine après semaine sous les couleurs de STVV. Tout comme Myron Van Brederode, encore une fois décisif avec Malines, qui justifie chaque semaine son prix d'achat. 

Jupiler Pro League
Anderlecht
FC Bruges

21:00
1
20:20
22:00
17:40
14:40
13:40
21:40
13:00
1
20:00
17:00
12:20
21:20
11:40
12:00
15:40
1
18:16
10:40
1
19:00
18:40
19:30
09:15
2
09:00
1
18:00
16:40
08:30
15:00
3
17:20
14:20
08:00
07:20
5
15:20
16:20
14:00
07:00
16:00
11:20

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 1-3 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 3-0 Standard Standard
KV Malines KV Malines 2-0 Antwerp Antwerp
