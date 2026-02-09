Le CEO d'Anderlecht, Kenneth Bornauw, évoque Olivier Renard et Edward Still : "Nous regrettons cet exode"

Devant la presse à Neerpede, le CEO Kenneth Bornauw a évoqué les départs d'Olivier Renard et d'Edward Still ainsi que la recherche de leurs remplaçants. Le club bruxellois souhaite officialiser son nouveau T1 d'ici la fin de la semaine.

C'est la pagaille à Anderlecht, où Edward Still et Olivier Renard ont quitté le club ce lundi matin. Dans la foulée, le CEO Kenneth Bornauw s'est exprimé devant la presse pour justifier le départ du directeur sportif et faire le point sur la situation du club.

"Nous sommes une semaine après la fin du mercato et le club a estimé que la situation n'était plus tenable. Nous avons longuement réfléchi au profil de l'équipe. Olivier a beaucoup de talent, mais nous pensons avoir besoin d'un profil différent sur le long terme. Nous pouvons maintenant prendre le temps de bien préparer le mercato estival", cite Het Laatste Nieuws.

Edward Still m'a parlé de Watford vendredi, à ma grande surprise"

En outre, les Mauves ont également perdu Lucas Biglia, qui a quitté le club en apprenant le départ de Besnik Hasi la semaine dernière. C'est donc Jérémy Taravel qui va mener l'équipe en l'attente d'un remplaçant.

"Nous regrettons cet exode. Biglia avait lié son destin à celui de Hasi, et il en a parfaitement le droit. Le départ de Still est plus surprenant. Il m'en a parlé pour la première fois vendredi dernier, à ma grande surprise, pour être honnête. Je tiens à souligner que c'était sa propre décision. Edward a présenté sa démission tard hier soir. C'est regrettable et imprévu."





D'abord un entraîneur, puis un directeur sportif pour Anderlecht

Sans directeur sportif, c'est Kenneth Bornauw lui-même qui va mener la recherche d'un nouvel entraîneur à Anderlecht. Paul Simonis est le candidat numéro un, mais les noms de Frédéric Taquin et de Wouter Vrancken figurent aussi sur sa short-list. Le CEO signera d'abord un nouvel entraîneur avant de chercher un directeur sportif.

"Idéalement, on ferait les choses dans un ordre différent. J'en suis conscient. Mais la situation est ce qu'elle est. Le plus urgent, c'est de trouver un entraîneur. On va s'assurer qu'un nouvel entraîneur principal soit en poste rapidement, d'ici à la fin du week-end. Il est important qu'il y ait quelqu'un à la tête de l'équipe. Le processus de nomination d'un directeur sportif a déjà commencé. Il ne s'agit pas de le démarrer immédiatement, mais plutôt d'un projet à moyen terme.

Quant au profil de l'entraîneur recherché : nous avons besoin d'un leadership fort. Bien sûr, il faut trouver un entraîneur qui s'adapte à Anderlecht et qui parvienne à faire jouer l'équipe. Mais l'équipe a besoin de leadership et de confiance", a conclu Kenneth Bornauw.