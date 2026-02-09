Après Thibaut Courtois, un deuxième gardien belge en Liga ?

Sans faire de bruit, le Liégeois Romain Matthys se bat pour une montée en Liga avec le C.D. Castellon. Titulaire, le portier de 27 ans vient de réaliser sa neuvième clean sheet en 21 journées de championnat, dont quatre consécutives.

Le vivier belge au poste de gardien de but semble infini. Inutile, évidemment, de revenir sur la carrière de Thibaut Courtois, tout comme sur celle, à moindre échelle, de Simon Mignolet, Koen Casteels ou de Matz Sels, tandis que Mike Penders, Maarten Vandevoordt ou encore Senne Lammens sont des jeunes portiers appartenant à de grands clubs et scrutés par l’Europe entière.

Sans oublier Arnaud Bodart à Lille, d’autres gardiens belges évoluent à l’étranger et commencent à se faire un nom, à l’exemple de Jari De Busser aux Pays-Bas ou de Romain Matthys en Espagne.

Romain Matthys et Castellon en route vers LaLiga ?

On en parle peu, mais le portier de 27 ans, passé par le RDC Cointe et le RFC Seraing avant de réaliser ses débuts professionnels au RFC Liège, est titulaire au C.D. Castellon, actuel leader de la deuxième division espagnole.

Le gardien liégeois est loin d’être étranger à ces résultats. Ce dimanche, il a enregistré sa quatrième clean sheet consécutive lors de la victoire à Valladolid, sa neuvième en 21 journées de championnat. Matthys et Castellon n’ont concédé qu’un but lors des sept derniers matchs de LaLiga 2.



Sous contrat jusqu’en juin 2027, Matthys attire sans aucun doute l’attention de plusieurs clubs de l’élite espagnole. Une Liga qu’il pourrait de toute manière découvrir la saison prochaine si Castellon termine dans les deux premières places.