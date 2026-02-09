Après Thibaut Courtois, un deuxième gardien belge en Liga ?

Photo: © photonews
Sans faire de bruit, le Liégeois Romain Matthys se bat pour une montée en Liga avec le C.D. Castellon. Titulaire, le portier de 27 ans vient de réaliser sa neuvième clean sheet en 21 journées de championnat, dont quatre consécutives.

Le vivier belge au poste de gardien de but semble infini. Inutile, évidemment, de revenir sur la carrière de Thibaut Courtois, tout comme sur celle, à moindre échelle, de Simon Mignolet, Koen Casteels ou de Matz Sels, tandis que Mike Penders, Maarten Vandevoordt ou encore Senne Lammens sont des jeunes portiers appartenant à de grands clubs et scrutés par l’Europe entière.

Sans oublier Arnaud Bodart à Lille, d’autres gardiens belges évoluent à l’étranger et commencent à se faire un nom, à l’exemple de Jari De Busser aux Pays-Bas ou de Romain Matthys en Espagne.

Romain Matthys et Castellon en route vers LaLiga ?

On en parle peu, mais le portier de 27 ans, passé par le RDC Cointe et le RFC Seraing avant de réaliser ses débuts professionnels au RFC Liège, est titulaire au C.D. Castellon, actuel leader de la deuxième division espagnole.

Le gardien liégeois est loin d’être étranger à ces résultats. Ce dimanche, il a enregistré sa quatrième clean sheet consécutive lors de la victoire à Valladolid, sa neuvième en 21 journées de championnat. Matthys et Castellon n’ont concédé qu’un but lors des sept derniers matchs de LaLiga 2.


Sous contrat jusqu’en juin 2027, Matthys attire sans aucun doute l’attention de plusieurs clubs de l’élite espagnole. Une Liga qu’il pourrait de toute manière découvrir la saison prochaine si Castellon termine dans les deux premières places. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. Castellon Castellon 25 45 13 6 6 42-25 17 P G P G G
2. Racing Santander Racing Santander 24 44 13 5 6 50-33 17 P P G G P
3. Deportivo Deportivo 25 43 12 7 6 40-27 13 P G P G G
4. Almeria Almeria 25 42 12 6 7 47-36 11 P P P G G
5. Malaga Malaga 25 41 12 5 8 38-29 9 G G G P G
6. UD Las Palmas UD Las Palmas 25 40 10 10 5 29-20 9 P P P P P
7. Sporting Sporting 25 39 12 3 10 35-33 2 P G G P G
8. Burgos CF Burgos CF 25 39 11 6 8 28-24 4 G G P G P
9. Cordoba CF Cordoba CF 24 38 10 8 6 32-27 5 G G P G G
10. Ceuta Ceuta 24 35 10 5 9 30-34 -4 G P P G P
11. Cadiz CF Cadiz CF 25 34 9 7 9 27-29 -2 G P P P P
12. Albacete Albacete 25 33 9 6 10 31-36 -5 P G G G P
13. CD Leganés CD Leganés 25 32 8 8 9 27-25 2 G P G P G
14. SD Eibar SD Eibar 25 32 8 8 9 26-27 -1 P P G G P
15. Andorra Andorra 25 29 7 8 10 27-35 -8 P G P P P
16. Granada Granada 25 29 6 11 8 26-29 -3 P P G G P
17. Real Sociedad Real Sociedad 25 28 7 7 11 32-35 -3 P P P P G
18. Valladolid Valladolid 25 28 7 7 11 25-31 -6 P G P P P
19. Huesca Huesca 25 27 7 6 12 23-34 -11 P P P G P
20. Leonesa Leonesa 25 25 7 4 14 26-40 -14 P P P P P
21. Real Saragosse Real Saragosse 25 23 5 8 12 22-38 -16 G P P P P
22. Mirandés Mirandés 24 20 5 5 14 25-41 -16 P P P P G

