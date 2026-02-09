La défaite de trop pour le Standard ? "Cette fois, ils sont éliminés de la course aux Champions Play-Offs"

Battu au Club de Bruges, le Standard accuse un retard de trois points sur la sixième place de La Gantoise. De trop pour espérer renverser la vapeur dans la course aux Champions Play-Offs ?

Le Standard n'a rien pu faire, ce dimanche. Privé de trop nombreux cadres et de tout son milieu de terrain, le Matricule 16 a subi la loi du Club de Bruges au Jan Breydelstadion et a concédé trois buts en quinze minutes avant le retour aux vestiaires.

Battus pour la troisième fois en quatre rencontres en 2026, les Rouches occupent désormais la neuvième place et accusent un retard de trois points sur La Gantoise, sixième. De trop pour espérer renverser la vapeur dans la course aux Champions Play-Offs ?

C'est en tout cas l'avis de Marc Degryse, qui a livré son analyse sur la 23e journée de Pro League au micro de Het Laatste Nieuws. "Pour moi, ils sont désormais éliminés de la course aux Champions Play-Offs", a déclaré l'ancien Diable Rouge.

Le Standard doit-il abandonner son rêve de top 6 ?

Selon lui, cette défaite au Club de Bruges est à nuancer par le nombre trop important d'absents, mais elle pourrait être celle de trop au décompte final. "Aller à Bruges sans Ilaimaharitra et Teuma, c'est trop pour une équipe de ce calibre", a-t-il affirmé.

"Vincent Euvrard a voulu mettre en place un bloc bas. Si tel est le cas, vous devez vous montrer solides sur les phases arrêtées défensives. Et ça, le Standard ne l'a pas été", a conclu Marc Degryse, catégorique sur le fait que le Standard manquera le top 6.



