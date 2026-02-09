"Qu'il revienne pour de bon" : enfin des nouvelles de Roméo Lavia à Chelsea

Absent depuis début novembre, Roméo Lavia est enfin de retour à l'entraînement de Chelsea, qui ne veut pas précipiter sa rééducation afin qu'il puisse, cette fois, revenir pour de bon.

Intégré à l'entraînement des professionnels à Manchester City dès le plus jeune âge, Roméo Lavia est aux prises avec des problèmes physiques depuis le début de sa carrière.

Malgré son évolution, la donne n'a pas changé pour le médian défensif de 22 ans, qui n'a disputé que 30 matchs avec l'équipe première de Chelsea depuis son arrivée à l'été 2023.

Aligné à sept reprises toutes compétitions confondues cette saison, pour un total de 240 minutes, Roméo Lavia est encore absent depuis début novembre en raison d'une entorse.

Roméo Lavia bientôt de retour à l'entraînement de Chelsea

En conférence de presse, son entraîneur Liam Rosenior a toutefois donné de bonnes nouvelles. Roméo Lavia est de retour à l'entraînement des Blues et pourrait entrer en ligne de compte dans quelques semaines.

"C'est formidable de le revoir. Nous avons un plan très détaillé pour lui afin que, lorsqu'il reviendra, ce soit pour de bon", a déclaré le T1 de Chelsea, qui espère pouvoir découvrir le talent du jeune Diable Rouge, recruté pour plus de 60 millions d'euros en provenance de Southampton.



