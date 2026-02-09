Les boissons en tribunes à nouveau autorisées à Sclessin, mais le Standard sera plus strict

Dans un communiqué, le Standard a annoncé que les boissons étaient à nouveau les bienvenues en tribunes, ce qui n'était plus le cas depuis la mi-octobre. Le Matricule 16 ne laissera toutefois pas passer de nouveaux incidents.

Depuis le 18 octobre dernier et le lendemain du match arrêté, puis terminé quelques jours plus tard contre l'Antwerp, les boissons sont interdites dans les tribunes du stade du Standard. Une décision qui avait été prise "jusqu'à nouvel ordre."

Ce lundi, le Matricule 16 vient de publier un communiqué officiel, dans lequel s'exprime son Manager général, Pierre François. Les boissons en tribunes sont à nouveau autorisées à Sclessin, dès la réception de l'Union ce week-end, mais à des conditions bien strictes.

"La Direction du club est consciente que cette interdiction a, dans une certaine mesure, altéré la "fan expérience" lors de nos rencontres à domicile. L’impact financier de la mesure a été important (perte de recettes), mais son efficacité a été vérifiée (plus de jets d’objets sur le terrain et donc diminution des incidents et, partant, des amendes disciplinaires). Après concertation, la Direction a décidé de permettre à nouveau la consommation de boissons en tribunes."

"Nous entendons rappeler ce qui suit. Les supporters sont invités à ne pas multiplier les va-et-vient en tribunes car ceci peut, en cas de répétitions excessives, gêner le suivi du match ; même pour fêter un but, évitons de jeter en l’air le gobelet (et son contenu) ; le jet d’objets (et donc de gobelets), en particulier sur le terrain, est une infraction à la loi football et au Règlement d'Ordre Intérieur, et les contrevenants identifiés par nos caméras seront systématiquement poursuivis ; si de nouvelles infractions sont constatées, la direction devra revoir sa politique et envisager de réintroduire la mesure d’interdiction."



Pierre François rappelle que le préjudice lié à de nouveaux incidents serait énorme, en raison notamment du risque de levée du sursis concernant la fermeture partielle du stade, valable jusqu'au 11 décembre 2026.