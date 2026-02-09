Une drôle d'histoire : un club de Pro League va-t-il chiper le mythique matricule 1 de l'Antwerp ?

Fondé en 1880, le Royal Antwerp FC est connu comme le plus ancien club de notre pays. Cependant, un club gantois, qui serait l'ancêtre de La Gantoise, aurait été créé quelques années plus tôt.

Le Royal Antwerp pourrait-il perdre son mythique Matricule 1 dans les mois à venir ? C'est, à vrai dire, peu probable, mais pas complètement impossible.

Fondé en 1880, le club anversois a toujours été connu comme le plus ancien de notre pays, d'où son surnom : le Great Old. Cependant, une récente découverte pourrait venir faire basculer beaucoup de choses.

Comme l'a rapporté la VRT en début de semaine, des documents d'archives ont été découverts par Wim Beelaert, qui œuvre pour la fondation KAA Gent et pour le musée de la ville de Gand, datant de septembre 1886.

La Gantoise, le nouveau Matricule 1 ?

Le quotidien "La Flandre libérale", disparu en 1975, faisait état de quatre clubs gantois actifs, dont le plus ancien serait le "Football Club", fondé en 1875. Un document datant de 1879 aurait également été retrouvé au sein de la bibliothèque de l'Université de Gand.

Une convocation à une assemblée générale du Football Club serait donc le plus vieux document lié au football en Belgique, et, dans la ville de Gand, il est dit que le club serait bien un ancêtre de La Gantoise actuelle. Une nouvelle qui a évidemment provoqué un tollé dans le nord du pays.





Les supporters de l'Antwerp n'ont d'ailleurs pas manqué cette information, à laquelle ils ont réagi sur une banderole lors de leur déplacement à Malines, ce dimanche. "Le numéro 1 ne disparaîtra jamais", y était-il écrit, tandis que les supporters ont changé le slogan en "le Matricule 1 ne mourra jamais" pendant la rencontre. Ils prennent en tout cas cette menace au sérieux.