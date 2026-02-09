Un trophée aux Pays-Bas, un échec à l'étranger : qui est Paul Simonis, le candidat n°1 d'Anderlecht ?

Anderlecht accélère cette semaine face à l'urgence absolue : trouver un entraineur. Paul Simonis est l'un des candidats le plus haut sur la liste de Kenneth Bornauw, mais qui est le Néerlandais de 40 ans ?

Plusieurs candidats sont en lice pour succéder à Besnik Hasi sur le banc d'Anderlecht, et le CEO Kenneth Bornauw va accélérer la cadence afin de désigner le nouvel entraîneur des Mauves au plus vite.

Car si Edward Still épaulé de Lucas Biglia auraient pu "tenir la baraque" pendant quelques semaines le temps de trouver la perle rare, Jérémy Taravel, encore T4 en début de saison, et le duo Aarab-Djoum ne devrait pas rester bien longtemps sur le banc.

Si Thorsten Fink a refusé le poste, un nom se dessine clairement : Paul Simonis (40 ans), ex-entraîneur de Go Ahead Eagles et Wolfsbourg. Un coach au profil particulier, puisqu'il ne dispose d'aucune expérience de joueur au plus haut niveau : dès ses 20 ans, il est entraîneur de jeunes au Sparta Rotterdam. Il y restera durant... quinze ans.

Un trophée avec l'aide... d'une cible d'Anderlecht

Une vraie expérience dans la formation, donc, ce qui est certainement un atout aux yeux du RSCA. En 2020, Kees Van Wonderen, lui-même dénué d'expérience en tant que T1, le choisit pour devenir son adjoint au Go Ahead Eagles. Un club méconnu en Belgique, localisé à Deventer.

Après avoir suivi Van Wonderen à Heerenveen, Simonis reviendra à Go Ahead Eagles en 2024, cette fois en tant qu'entraîneur principal. Avec succès : une saison, et à la surprise générale, le club remportera son tout premier trophée.



Coïncidence : ce trophée, Simonis le remporte en bonne partie grâce à Jari De Busser, gardien belge auteur de plusieurs arrêts sur la route de la finale, puis lors de la séance de tirs au but décisive. Et De Busser a récemment... été sur la liste du RSC Anderlecht pour venir concurrencer Colin Coosemans.

La suite aura été plus compliquée. Après être devenu un héros à Deventer, Paul Simonis décide de rejoindre Wolfsbourg... où il vivra un véritable désastre. Quatre mois, dix matchs, 2 victoires : la marche était peut-être trop haute, le changement d'environnement trop soudain - qui sait. Car c'est indéniable : Simonis manque encore d'expérience au plus haut niveau. C'est le principal argument en sa défaveur dans la course à la succession de Besnik Hasi - mais son premier entretien avec la direction a gommé la plupart des doutes, semble-t-il.

À première vue, on a pourtant l'impression que Simonis a le même profil que Maarten Martens, à une séance de tirs au but en finale de la Coupe près (c'est face à l'AZ de Martens que Go Ahead Eagles a été sacré). Mieux : Martens a l'avantage d'être formé à Neerpede, ce qui en faisait un candidat idéal à nos yeux. C'est cependant bien le Néerlandais qui est en pole position. Et ce n'est pas Enric Llansana, clef de voûte du Go Ahead Eagles de Simonis en 2024-2025, qui s'en plaindra...