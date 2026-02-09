Analyse Certains Carolos ont marqué des points...mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour Hans Cornelis

Scott Crabbé, suiveur de Charleroi
| Commentaire
Certains Carolos ont marqué des points...mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour Hans Cornelis
Photo: © photonews

Charleroi passe un week-end plus compliqué que prévu après cette défaite contre le Cercle de Bruges. Hans Cornelis a certaines questions à se poser.

La différence entre Charleroi et le Cercle résidait elle dans le fait qu'une équipe devait se racheter après une défaite 0-4 et que l'autre pensait déjà à sa demi-finale de Coupe contre l'Union ? Ce n'est pas impossible. Cela s'est d'ailleurs remarqué dans la composition carolo.

Par rapport au match de semaine, Hans Cornelis a opéré cinq changements. Deux d'entre eux étaient forcés (la suspension d'Antoine Bernier, le forfait de Mardochée Nzita). Placer Kévin Van den Kerkhof, Yacine Titraoui et Parfait Guiagon sur le banc était par contre un choix délibéré.

Cela aurait pu, cela aurait dû apporter un vent de fraîcheur. Pendant que ces titulaires se préservaient en vue du match de mercredi, leurs remplaçants (Jules Gaudin, Lewin Blum, Yassine Khalifi, Jakob Romsaas et Antoine Colassin) avaient une occasion en or de se montrer.

Les absents n'ont pas toujours tort

Et pourtant, la rotation n'a absolument pas eu l'effet escompté. Gaudin est monté en puissance dans sa rencontre mais a gâché sa prestation en perdant ses nerfs en fin de match, Blum a souffert de la comparaison avec Van den Kerkhof, Khalifi a souvent joué vers l'avant mais a aussi déséquilibré l'équipe sur quelques pertes de balle, Romsaas est à créditer de quelques infiltrations intéressantes mais peine encore à influer sur le jeu de l'équipe, Colassin a touché cinq ballons sur l'ensemble de la première mi-temps.

Il serait facile de tomber sur Hans Cornelis après coup, en écrivant que son turnover a plombé l'équipe. C'est sans doute en partie vrai ; mais pour la suite de la saison, ce sont surtout les joueurs mobilisés qui ont du souci à se faire. Jusqu'ici, Cornelis n'avait accordé que peu de place aux remplaçants. Mais en étant proche de faire basculer la rencontre en deuxième mi-temps, Van den Kerkhof, Titraoui et Guiagon ont montré qu'ils étaient bien indispensables.

"Il a montré qu'il était difficile de jouer sans lui", a d'ailleurs déclaré Cornelis à l'attention de Guiagon. Samedi, les seuls à avoir gagné des points étaient ainsi les titulaires laissés au repos. Une bonne leçon pour le coach carolo : son groupe a beau être de qualité, cinq changements d'un coup, c'est sans doute un poil trop, même pour une équipe en pleine confiance.

