Frédéric Taquin sur la short-list d'Anderlecht... aux côtés d'un autre entraîneur de Pro League

Aux côtés de Paul Simonis, Frédéric Taquin figure sur la short-list d'Anderlecht, qui étudie également le profil de Wouter Vrancken, même si l'actuel entraîneur de Saint-Trond sera très difficile à ramener au Lotto Park.

C'est la crise à Anderlecht, et la défaite concédée au Racing Genk ce dimanche n'a rien arrangé. Les Mauves n'ont marqué aucun but lors des quatre derniers matchs et pourraient perdre gros lors de la demi-finale retour de Coupe de Belgique, à l'Antwerp.

Une rencontre pour laquelle Jérémy Taravel sera sur le banc, après le licenciement de Besnik Hasi la semaine dernière et le départ, ce lundi, d'Edward Still pour Watford, où il est attendu pour signer son contrat.

L'ancien entraîneur adjoint ne fera cependant pas de long terme au Lotto Park, puisque la direction d'Anderlecht, qui s'est séparée d'Olivier Renard, et Kenneth Bornauw étudient plusieurs profils qui pourraient prendre place sur le banc dans les prochains jours.

Frédéric Taquin sur la short-list sur Sporting d'Anderlecht, Simonis candidat numéro 1

En premier lieu, le RSCA a bien pensé à Thorsten Fink, qui a décliné. Depuis, c'est le Néerlandais Paul Simonis (ex-Go Ahead Eagles et Wolfsburg) qui a été cité comme candidat numéro 1. Il n'est cependant pas le seul sur la liste dressée par la direction bruxelloise, puisque Maarten Martens en fait aussi partie.

Nous sommes également en mesure de confirmer les informations révélées par Sacha Tavolieri, qui citait Frédéric Taquin parmi les candidats potentiels. Le dossier de l'actuel entraîneur de la RAAL La Louvière figure bien dans les petits papiers d'Anderlecht, alors que les Loups se déplaceront au Lotto Park le week-end prochain.





Selon nos sources, la liste de Kenneth Bornauw recense aussi le nom d'un autre entraîneur actuellement en poste en Jupiler Pro League : celui de Wouter Vrancken, dont l'équipe de Saint-Trond est l'actuelle dauphin de l'Union. Peu probable, cependant, que Vrancken quitte son poste au Stayen pour signer à Anderlecht. Paul Simonis reste bien le candidat numéro 1.