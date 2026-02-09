Le genou lâche en plein échauffement : un Diable supplémentaire sur la touche

Le genou lâche en plein échauffement : un Diable supplémentaire sur la touche
Le nombre de Diables Rouges actuellement blessés est inquiétant. Et cela se poursuit avec Charles De Ketelaere.

Charles De Ketelaere était annoncé comme titulaire pour le match de l'Atalanta contre Cremonese. Mais pas de trace de CDK au coup d'envoi : notre compatriote s'est blessé à l'échauffement, il a été remplacé in extremis par Lazar Samardzic.

C'est le genou qui a lâché. Un genou qui lui avait déjà valu de rester une vingtaine de jours sur la touche il y a un peu plus de deux ans. Mais à part ça, aucun historique médical à ce niveau.

La liste s'allonge chez les Diables

Il faudra désormais surveiller la gravité exacte du souci physique pour connaître son indisponibilité. En début de saison, De Ketelaere était par contre apparu plutôt émoussé, débutant plusieurs matchs sur le banc. Il y a deux semaines, son entraîneur l'avait également fait souffler (au même titre que d'autres titulaires) pour le match contre l'Union.

Quoi qu'il en soit, la liste des Diables Rouges en délicatesse physique ne fait que s'allonger : Zeno Debast, Thomas Meunier, Amadou Onana, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Malick Fofana ont tous été sur la touche, certains le sont d'ailleurs toujours.

Un état des lieux inquiétant, d'autant plus que dans la tête de Rudi Garcia, Charles De Ketelaere apparaît sans doute comme l'option principale en pointe s'il arrive malheur à Romelu Lukaku.

