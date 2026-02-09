Officiel : Genk renforce son staff en se servant chez les Francs Borains

Officiel : Genk renforce son staff en se servant chez les Francs Borains
Photo: © photonews

Chez les Francs Borains, le travail de Andreas Iannacone faisait l'unanimité. Un tremplin qui le mène désormais à Genk.

Les Francs Borains ont annoncé aujourd'hui le départ de leur analyste vidéo au Racing Genk.  Andreas Iannacone avait déjà fait un joli pas en avant en épaulant le staff de l'équipe première, il continue son ascension dans un club de pointe en Belgique.

Il quitte le Hainaut après l'avoir traversé en long et en large : on l'a ainsi connu comme assistant chez U14-U16 du Sporting Charleroi, entraîneur de l’équipe première de Cuesmes et donc analyste vidéo chez les Francs Borains. Régional de l'étape, il avait profité du départ de Thomas Evrard pour intégrer un staff professionnel pour la première fois.

Une opportunité qui ne se refuse pas

Il n'oublie pas ce qu'il doit au club : "Ce premier contrat professionnel restera une étape importante de mon parcours. Le fait qu'un club de ma région m'ait offert l'opportunité d'intégrer un staff professionnel a une signification particulière pour moi".

"J'y ai vécu des moments forts et inoubliables, tant sur le plan humain que professionnel. Je tiens à remercier l'ensemble des joueurs, du staff, ainsi que toutes les personnes qui oeuvrent au quotidien pour le club, y compris les bénévoles", poursuit-il dans le communiqué officiel".

"Je souhaite au club le meilleur pour la suite et j'espère avoir l'occasion de le recroiser à l'avenir", conclut-il dans le communiqué officiel, avant de rejoindre un autre monde, ou presque.

