Frédéric Taquin fou d'un Unioniste : "J'avais envie de lui mettre une baffe mais de le prendre dans mes bras"

La RAAL a cru en ses chances après avoir ouvert le score dès la cinquième minute. La déception est à la hauteur du résultat.

Pendant une mi-temps, la RAAL a empêché l'Union de développer son jeu. Le premier tir des Saint-Gillois ne survient qu'à la 44e. Mais une minute plus tard, Rob Schoofs signait déjà l'égalisation sur un tir de loin mal jugé par Marcos Peano, dans un très mauvais jour au Parc Duden.

Frédéric Taquin regarde l'action dans son ensemble : "On a une rentrée en touche très intéressante dans leur camp, tout près du rectangle. On est bien installés dans cette zone et, sur deux passes, ils se retrouvent déjà devant notre surface. C’est là qu’on voit la différence entre les grandes équipes et celles qui luttent : ils sont très efficaces", explique-t-il en conférence de presse.

"Pour moi, le match bascule là-dessus. Rentrer au vestiaire avec un avantage ou à égalité, ce n’est pas la même chose. On est déçus, parce qu’on avait le sentiment de pouvoir repartir avec au moins un point. L’Union fait ce qu’il faut au bon moment. C’est frustrant, mais on n’est pas abattus", poursuit-il.

Le vice de Mac Allister, presque un art de vivre

Frédéric Taquin avoue que la RAAL n'a pas vraiment existé en seconde mi-temps. Devant, Pape Fall marque moins facilement qu'il y a quelques semaines. Mais l'adversité était de taille. Kevin Mac Allister avait beau lui rendre près de 30 centimètres, il ne l'a pas lâché d'une semelle.

"Pape a joué contre des machines de guerre. L'Union, ça défend en avançant, avec beaucoup d'intensité. Kévin Mac Allister, tu peux lui mettre trois étoiles mais aussi nous accorder cinq minutes de temps additionnel supplémentaire (pour ses pertes de temps au bon moment). Je crois que si je l'avais dans mon équipe, on aurait huit points de plus (en référence aux pertes de points de la RAAL dans le moneytime). J'avais autant envie de lui mettre une baffe que de le serrer dans mes bras et de lui dire à quel point ce qu'il fait est beau", sourit quand même Taquin.



Lire aussi… Pas le moindre tir avant la 44e face à la RAAL : "Et là, on découvre une autre facette de l'Union"›

Reste que l'étau se resserre autour des Loups : "On progresse. Mais le problème, ce sont les résultats de samedi soir qui sont catastrophiques pour nous (victoires de Louvain à Gand et du Cercle à Charleroi). Et encore, heureusement que Dender n'a pas gagné. Tout ça nous met dans une situation très inconfortable. Ça avait déjà été le cas au premier tour, on avait réagi en enchaînant sept matchs sans défaite. J'espère que cela pourra être pareil ici.