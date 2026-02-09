Grand remaniement à venir chez les Francs Borains : Pascal Scime fait un pas de côté

Les Francs Borains vont faire face à de profonds bouleversements ces prochaines semaines. Pascal Scime fait partie des membres de la direction impactés.

Cela fait un certain temps que les Francs Borains sont à la recherche d'un nouvel investisseur. Cela se concrétise avec l'arrivée de George Chebib, un homme d’affaires belgo-libanais. La nouvelle organisation du club devrait d'ailleurs être bientôt présentée.

Et il devrait y avoir du mouvement. Selon nos confrères de SudInfo, l'une des premières conséquences serait la démission de Pascal Scime. Le directeur général souhaiterait faire un pas de côté.

Le club continue son développement

La Dernière Heure nuance, affirmant que l'ancien journaliste de la RTBF pourrait rester au club, mais dans un autre rôle. Si les répercussions exactes sont encore floues, l'organigramme devrait en tout cas bien changer.

Pascal Scimé avait intégré la structure du club hennuyer en 2023, contribuant à sa professionnalisation. Entretemps, les Francs Borains sont notamment montés de Nationale 1 en D1B.



Le club veut en tout cas continuer à se développer à tous niveaux. L'arrivée de George Chebib dans l'actionnariat et l'acquisition auprès de l'ACFF du centre d'entraînement de Ciply en sont des preuves tangibles.