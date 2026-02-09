La Gantoise loupe le coche : De Mil pointe un gros problème

La Gantoise loupe le coche : De Mil pointe un gros problème
Photo: © photonews
La Gantoise aurait pu revenir à hauteur d'Anderlecht et s'éloigner de Charleroi au classement. Au lieu de ça, les Buffalos ont perdu trois points importants.

Était-ce le match à ne pas perdre ? Nous n'irons pas jusque là, mais après un 10/12, La Gantoise est retombée les pieds sur terre à OHL. Une défaite qui tombe mal car la concurrence, à savoir Anderlecht et Charleroi, ont perdu. Malines, par contre, est revenu dans le top 6.

Les phases arrêtées ont coûté cher à Gand. "Nous prenons encore un but sur corner", souffle Siebe Van der Heyden. "Le ballon me passe au-dessus, le joueur d'OHL arrive lancé au second poteau... Si tu ne gagnes pas ton duel, tu dois au moins compliquer la tâche de l'adversaire. C'était trop facile pour eux". 

Rik De Mil veut voir du progrès à La Gantoise 

Sur ce point, la patience de Van der Heyden commence à s'épuiser. "On peut continuer à dire qu'on doit en tirer des leçons, mais il arrive un moment où tu ne peux plus te permettre ce genre de choses". Un contrat partagé par Rik De Mil, qui pointe aussi du doigt le troisième but encaissé par son équipe.

"Ce sont des choses qui m'énervent, parce que ce n'est tout simplement pas assez bien défendu. On est en supériorité numérique dans le rectangle, à quatre contre trois : au niveau de l'organisation, on est bien. Ensuite, il faut juste prendre son homme et le suivre. Ce n'est pas un problème d'organisation : ce n'est pas possible si tu as toujours le surnombre", insiste De Mil.

Lire aussi… 🎥 "J'aurai toujours du mal avec ça" : Rik De Mil dépité par l'arbitrage après le revers de La Gantoise
La chance de Gand est que suite à la défaite de Charleroi, les Buffalos restent dans le top 6. Mais la concurrence se resserre. "Je l'ai dit dès la première semaine : si nous voulons atteindre les PO1, il faut progresser sur le plan des erreurs individuelles. Et pour ça, il faut être concentré chaque semaine", conclut De Mil. 

