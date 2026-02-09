Senne Lammens et Manchester pourraient même fin au running gag le plus fou du football mondial !

Manchester United a remporté 4 matchs d'affilée. Un beau retour au premier plan qui pourrait toutefois paraître anecdotique dans le chef d'un tel club. Mais pas pour Frank Ilett !

Il y a un peu moins d'un an et demi, le 5 octobre 2024, alors que Manchester United était déjà en grande difficulté, Frank Ilett, grand supporter des Red Devils, lançait un pari fou : il ne se couperait pas les cheveux, tant que son équipe favorite ne gagnerait pas cinq matchs d'affilée.

Nous sommes désormais en... 2026 et si fou que cela puisse paraître, Manchester United n'a pas encore réussi à enchaîner cinq victoires. Frank Ilett a donc laissé pousser ses cheveux, dans une sorte de running gag qui en a fait un véritable phénomène sur les réseaux sociaux.

Manchester United va-t-il gagner son 5e match d'affilée ?

Mais après près de 500 jours, le calvaire d'Ilett, connu en ligne sous le nom de The United Strand, est peut-être enfin terminé. Manchester United en est en effet à 4 victoires d'affilée, contre Manchester City, Arsenal, Fulham et Tottenham.

Les Red Devils iront à West Ham United le week-end prochain et Ilett est donc plus proche que jamais de pouvoir enfin passer un coup de tondeuse. "C'est la première fois qu'ils ont gagné 4 fois d'affilée depuis que j'ai lancé ce challenge", rappelle-t-il sur ses réseaux sociaux.





"Cette fois, c'est la bonne ! Merci tellement, Michael Carrick - merci, merci, merci", conclut le supporter de United, qui précise qu'une "watchparty" sera organisée pour ce match. On espère que Manchester United aura une pensée pour lui et l'invitera au stade pour la tonte.