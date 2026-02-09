Jérémy Taravel T1 d'Anderlecht, voilà qui fait écho à Liège : "Il peut suivre les pas de David Hubert"

Jérémy Taravel T1 d'Anderlecht, voilà qui fait écho à Liège : "Il peut suivre les pas de David Hubert"
Ni Besnik Hasi, ni Edward Still, ni Lucas Biglia : contre l'Antwerp, c'est bel et bien Jérémy Taravel qui sera le T1 d'Anderlecht. Une ascension particulièrement rapide mais qui n'inquiète pas José Jeunechemps, qui l'a bien connu.

José Jeunechamps n'a pas seulement été le dernier coach de la carrière de joueur de Jérémy Taravel (c'était à Mouscron) : c'est également lui qui a lancé sa carrière d'entraîneur en l'attirant comme adjoint à Virton, il l'a ensuite retrouvé au Standard, pas plus tard que la saison dernière.

L'actuel adjoint de Vincent Euvrard a été marqué par la personnalité de Taravel : "Lorsque je lui ai proposé de devenir adjoint à Virton, il n’a pas hésité une seconde alors qu’il fallait en quelque sorte recommencer à zéro. Malgré la distance et un salaire moins onéreux que ce qu’il avait connu en tant que joueur, il a directement montré une extraordinaire motivation dans ce nouveau projet. Cela démontre toute son humilité. Il devait se plier au côté plus amateur du club, déplacer le matériel, etc", explique-t-il à RTL.

Une reconversion qui ne faisait pas de doute

"Déjà en tant que joueur, j’ai très vite repéré son sens tactique. En tant que défenseur, avec le jeu devant lui, il était déjà très attentif à la tactique. Jérémy sait trouver le bon équilibre entre créer des liens avec les joueurs et parvenir à mettre la distance au bon moment", poursuit Jeunechamps.

Selon lui, Taravel peut créer la surprise : "Son évolution ne me surprend pas... Il ne faut pas lui coller l’étiquette de l’ancien défenseur qui ne se focalise que sur le bloc défensif, au contraire. Il s’intéresse beaucoup à l’animation offensive. Lors de chaque entrainement, il est très actif pour mettre de l’intensité mais également pour créer de nouveaux exercices, des principes de jeu".


"A titre d’exemple, je dirais qu’il est capable de suivre les pas d’un David Hubert, c’est-à-dire de grandir sereinement, y aller étape par étape, sans se précipiter. Une opportunité comme celle-là va d’office accélérer son processus d’apprentissage. A lui de saisir sa chance", conclut José Jeunchamps. Même si l'on pourrait se dire qu'Anderlecht n'a plus rien à perdre, le match de jeudi à l'Antwerp sera pourtant un sacré baptême du feu.

