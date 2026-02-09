"Peut-être dès ce vendredi" : blessé depuis novembre, un Diable Rouge est tout proche de faire son retour

"Peut-être dès ce vendredi" : blessé depuis novembre, un Diable Rouge est tout proche de faire son retour
Photo: © photonews

Blessé depuis la mi-novembre, Dodi Lukebakio devrait bientôt faire son retour avec Benfica. Il pourrait intégrer le groupe dès ce vendredi et pourrait viser une place de titulaire la semaine suivante.

Victime d'une fracture de la cheville avec les Diables Rouges contre le Liechtenstein qui lui a valu une opération, Dodi Lukebakio n'a plus joué depuis la mi-novembre sous les couleurs du SL Benfica.

Alors que son retour se fait attendre, l'ailier droit n'était toujours pas sur la feuille de match pour la réception d'Alverca, ce week-end, qui aurait permis à José Mourinho de progressivement lui rendre du temps de jeu.

Dodi Lukebakio bientôt de retour avec Benfica

Après la rencontre, le Special One s'est montré plutôt rassurant concernant l'état de santé du joueur de 28 ans, pour qui Benfica se montre très prudent afin d'éviter au maximum les risques de rechute.

"La semaine prochaine, il sera peut-être dans le groupe. Ce sera du 50/50 face à Santa Clara (vendredi soir). Par contre, la suivante, si le processus suit son cours, il sera bien présent", a déclaré José Mourinho, cité par le quotidien portugais Record.


International à 27 reprises, Dodi Lukebakio avait commencé la saison avec quatre passes décisives lors des six premiers matchs de championnat. S'en est suivi un gros coup d'arrêt, qu'il espère bientôt définitivement derrière lui.

