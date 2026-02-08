Anderlecht tient-il son sauveur ? Un coach néerlandais pressenti pour succéder à Besnik Hasi

Anderlecht accélère sa recherche d'entraîneur. Paul Simonis, 40 ans, a eu un premier échange jugé positif avec le club.

La pression monte sur la direction d'Anderlecht, qui reste bloqué dans sa crise sportive. Même avec l'intérimaire Edward Still, l'équipe ne gagne pas et ne marque presque plus. Les défaites contre l'Antwerp en Coupe et à Genk ont accentué le malaise.

L'avenir s'annonçait brillant pour Simonis

Après l'échec de la piste Thorsten Fink, Anderlecht explore d'autres options. On savait que Maarten Martens était sur la liste, mais René Simonis fait aussi partie des candidats pour succéder à Besnik Hasi.

Simonis est considéré comme l'un des entraîneurs néerlandais les plus prometteurs. Il s'est fait un nom à Go Ahead Eagles, où il a réalisé une grosse saison en Eredivisie. Il a ensuite rejoint Wolfsburg, mais son aventure en Allemagne s'est terminée plus tôt que prévu.

Même l'Ajax le suivait

Ces derniers mois, son nom a été cité dans plusieurs clubs, notamment à l'Ajax. Anderlecht s'est renseigné et le premier contact aurait été positif, selon Het Nieuwsblad.

Lire aussi… Tristan Degreef l'assume : Anderlecht a un problème offensif›

Malgré la période agitée que traverse Anderlecht, le club reste un grand nom aux Pays-Bas, ce qui séduit l'entraîneur. Sa candidature est clairement sur la table.