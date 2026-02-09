Noa Lang déjà critiqué en Turquie : "30 millions d'euros ? Allez !"

Noa Lang a été prêté cet hiver au Galatasaray, avec une option d'achat fixée à 30 millions d'euros.

Noa Lang ne s'est pas épanoui au Napoli : après 6 mois, le flamboyant néerlandais a déjà quitté l'Italie et a été prêté au Galatasaray. Son bilan en Serie A restera de 27 matchs, sans inscrire de but. Lang s'est défendu dans la presse après cet échec, assurant qu'il ne pensait pas être responsable.

Mais désormais, il aura la pression à Galatasaray. Le club turc dispose d'une option d'achat très élevée, fixée à 30 millions d'euros, selon la presse locale. Depuis son arrivée, il a été titularisé à deux reprises, et a délivré une passe décisive lors de son deuxième match, face à Rizespor.

Noa Lang, "pas un joueur à 30 millions"

Insuffisant pour séduire l'analyste et ancien joueur Hasan Sas, qui commente sur SporON : "Lang peut mieux faire. Il doit être plus physique et plus agressif sur le terrain". La parole de Sas compte pour les supporters de Galatasaray, puisqu'il y a joué 331 matchs dans sa carrière.

"Noa Lang est bon au ballon, donne de bonnes passes... mais ce n'est pas assez. Il doit continuer, car à l'heure actuelle, quand Sané reviendra, il le mettra sur le banc", prévient l'ex-international turc. "Je ne suis pas pour que Galatasaray mette 30 millions sur Lang".

Un constat sévère après seulement deux rencontres. "Trente millions, allez ! Que fait-il qui justifie ce prix ? Ce n'est pas un joueur à trente millions d'euros", conclut Hasan Sas. On connaît Noa Lang : l'ex-Brugeois voudra faire taire ces critiques.