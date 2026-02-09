L'Eurostar ne passe pas deux fois : Edward Still et Karim Belhocine présentés en grande pompe

L'Eurostar ne passe pas deux fois : Edward Still et Karim Belhocine présentés en grande pompe
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Edward Still est bel et bien le nouvel entraîneur de Watford. Le club anglais l'a officialisé sur ses réseaux sociaux.

Anderlecht avait déjà confirmé le départ d'Edward Still en matinée. Un peu plus de 24 heures après que le principal intéressé ait démenti les rumeurs le liant à Watford, le voici officiellement confirmé comme nouveau T1 des Hornets.

L'entraîneur belgo-anglais a signé un contrat de deux ans et demi à Vicarage Road, il y emmène avec lui un certain Karim Belhocine, libre depuis son départ des Francs Borains la saison dernière.

Coacher en Angleterre, un rêve qui se réalise six mois après Will

"Je suis absolument ravi, tellement heureux et fier d'être ici. C’est un club qui occupe une place importante dans le football anglais et qui possède une histoire fantastique. L’objectif principal sera de gagner des matchs le plus rapidement possible et de tirer le meilleur des joueurs. Les supporters peuvent s'attendre à ce que notre équipe soit agressive, très compacte en défense et attaque avec rapidité", explique Edward Still dans le communiqué officiel.

Le CEO  Scott Duxbury partage son enthousiasme : "Ed est un entraîneur auquel ce jeune groupe de joueurs s'identifiera rapidement. Sa nomination repose sur son profil : il s'agit d'un entraîneur dont les méthodes d'entraînement modernes et progressistes correspondent parfaitement à la dynamique de notre équipe, qu'il saura faire progresser l'équipe et qu'il nous donne une réelle chance de nous qualifier pour les Playoffs".

Lire aussi… 📷 Surprenant : Edward Still à Watford... avec un ancien entraîneur d'Anderlecht comme adjoint ?

Entourés par d'anciens de Pro League comme Jérémy Petris, Edo Kayembe, Pierre Dwomoh ou  Giorgi Chakvetadze, Edward Still et Karim Belhocine auront du boulot : Watford n'a plus gagné depuis sept matchs et est actuellement onzième de Championship.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Anderlecht
Watford

Plus de news

📷 Surprenant : Edward Still à Watford... avec un ancien entraîneur d'Anderlecht comme adjoint ?

📷 Surprenant : Edward Still à Watford... avec un ancien entraîneur d'Anderlecht comme adjoint ?

15:00
3
Le genou lâche en plein échauffement : un Diable supplémentaire sur la touche

Le genou lâche en plein échauffement : un Diable supplémentaire sur la touche

19:30
Le CEO d'Anderlecht, Kenneth Bornauw, évoque Olivier Renard et Edward Still : "Nous regrettons cet exode"

Le CEO d'Anderlecht, Kenneth Bornauw, évoque Olivier Renard et Edward Still : "Nous regrettons cet exode"

15:40
1
Un trophée aux Pays-Bas, un échec à l'étranger : qui est Paul Simonis, le candidat n°1 d'Anderlecht ?

Un trophée aux Pays-Bas, un échec à l'étranger : qui est Paul Simonis, le candidat n°1 d'Anderlecht ?

17:40
Une drôle d'histoire : un club de Pro League va-t-il chiper le mythique matricule 1 de l'Antwerp ?

Une drôle d'histoire : un club de Pro League va-t-il chiper le mythique matricule 1 de l'Antwerp ?

19:00
Le Parquet a eu la main lourde : Jules Gaudin connait sa sanction après son coup de coude

Le Parquet a eu la main lourde : Jules Gaudin connait sa sanction après son coup de coude

18:40
Son avenir est scellé : un grand talent du Club de Bruges prolonge jusqu'en 2029

Son avenir est scellé : un grand talent du Club de Bruges prolonge jusqu'en 2029

18:00
"Qu'il revienne pour de bon" : enfin des nouvelles de Roméo Lavia à Chelsea

"Qu'il revienne pour de bon" : enfin des nouvelles de Roméo Lavia à Chelsea

17:20
Frédéric Taquin fou d'un Unioniste : "J'avais envie de lui mettre une baffe mais de le prendre dans mes bras" Réaction

Frédéric Taquin fou d'un Unioniste : "J'avais envie de lui mettre une baffe mais de le prendre dans mes bras"

16:40
Les boissons en tribunes à nouveau autorisées à Sclessin, mais le Standard sera plus strict

Les boissons en tribunes à nouveau autorisées à Sclessin, mais le Standard sera plus strict

17:00
Proche d'Anderlecht en 2022... et maintenant à la tête de l'équipe A : Jérémy Taravel, l'improbable parcours

Proche d'Anderlecht en 2022... et maintenant à la tête de l'équipe A : Jérémy Taravel, l'improbable parcours

14:40
Capitaine du SL16 FC, il rêve de faire ses débuts pros au Standard... mais attire déjà les clubs étrangers

Capitaine du SL16 FC, il rêve de faire ses débuts pros au Standard... mais attire déjà les clubs étrangers

16:20
"Peut-être dès ce vendredi" : blessé depuis novembre, un Diable Rouge est tout proche de faire son retour

"Peut-être dès ce vendredi" : blessé depuis novembre, un Diable Rouge est tout proche de faire son retour

16:00
Certains Carolos ont marqué des points...mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour Hans Cornelis Analyse

Certains Carolos ont marqué des points...mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour Hans Cornelis

15:20
Frédéric Taquin sur la short-list d'Anderlecht... aux côtés d'un autre entraîneur de Pro League

Frédéric Taquin sur la short-list d'Anderlecht... aux côtés d'un autre entraîneur de Pro League

14:00
Le bilan d'Olivier Renard : de l'argent, peu de réussites... et un peu de malchance

Le bilan d'Olivier Renard : de l'argent, peu de réussites... et un peu de malchance

13:00
1
Anderlecht annonce les départs de Still et Renard, et précise qui dirigera l'équipe ce jeudi

Anderlecht annonce les départs de Still et Renard, et précise qui dirigera l'équipe ce jeudi

10:21
Perdre et laisser filer le top 6 peut aussi cacher du positif : "Franchement ? C'était notre meilleur match"

Perdre et laisser filer le top 6 peut aussi cacher du positif : "Franchement ? C'était notre meilleur match"

14:20
"Tu te dis : c'est quoi ici, un hôpital ?" : au Standard, certains titulaires doivent même jouer blessés Interview

"Tu te dis : c'est quoi ici, un hôpital ?" : au Standard, certains titulaires doivent même jouer blessés

13:40
Kos Karetsas, sûr de lui, ne doute pas du top 6 : "Nous avons complètement dominé Anderlecht"

Kos Karetsas, sûr de lui, ne doute pas du top 6 : "Nous avons complètement dominé Anderlecht"

12:00
Après Thibaut Courtois, un deuxième gardien belge en Liga ?

Après Thibaut Courtois, un deuxième gardien belge en Liga ?

13:20
L'adjoint des Futures, ancien de l'Union, va dépanner le staff d'Anderlecht cette semaine

L'adjoint des Futures, ancien de l'Union, va dépanner le staff d'Anderlecht cette semaine

10:40
1
La Gantoise loupe le coche : De Mil pointe un gros problème

La Gantoise loupe le coche : De Mil pointe un gros problème

12:40
"Nous n'avons pas laissé la moindre chance au Standard" : Stankovic souligne ce qui a fait la différence

"Nous n'avons pas laissé la moindre chance au Standard" : Stankovic souligne ce qui a fait la différence

12:20
Le staff médical est-il le problème au Standard ? "Dans ma carrière, je pense que c'est un record" Interview

Le staff médical est-il le problème au Standard ? "Dans ma carrière, je pense que c'est un record"

11:40
Trois mercatos et s'en va : Olivier Renard licencié par Anderlecht

Trois mercatos et s'en va : Olivier Renard licencié par Anderlecht

09:15
2
Noa Lang déjà critiqué en Turquie : "30 millions d'euros ? Allez !"

Noa Lang déjà critiqué en Turquie : "30 millions d'euros ? Allez !"

11:20
Un ancien arbitre est clair : "Aucune raison d'annuler le but de Genk"

Un ancien arbitre est clair : "Aucune raison d'annuler le but de Genk"

09:00
1
Senne Lammens et Manchester pourraient même fin au running gag le plus fou du football mondial !

Senne Lammens et Manchester pourraient même fin au running gag le plus fou du football mondial !

11:00
Anderlecht ira-t-il à l'Antwerp... avec son troisième adjoint comme T1 ? Edward Still proche d'un départ

Anderlecht ira-t-il à l'Antwerp... avec son troisième adjoint comme T1 ? Edward Still proche d'un départ

08:00
🎥 Anderlecht victime d'une erreur d'arbitrage ? Les Mauves sont furieux

🎥 Anderlecht victime d'une erreur d'arbitrage ? Les Mauves sont furieux

07:20
3
🎥 À peine parti de Pro League, il score un magnifique but dès ses débuts

🎥 À peine parti de Pro League, il score un magnifique but dès ses débuts

09:40
Un revenant côté Bruges face au Standard, acclamé par le public

Un revenant côté Bruges face au Standard, acclamé par le public

08:30
"Comme après Bruges, on va devoir demander pardon" : Marseille ne s'en est pas remis

"Comme après Bruges, on va devoir demander pardon" : Marseille ne s'en est pas remis

07:40
Une belle victoire contre le Standard malgré cinq absents : Ivan Leko explique la situation

Une belle victoire contre le Standard malgré cinq absents : Ivan Leko explique la situation

07:00
L'arme secrète des Diables Rouge pour le Mondial ? Thibaut Courtois pourrait ne pas apprécier

L'arme secrète des Diables Rouge pour le Mondial ? Thibaut Courtois pourrait ne pas apprécier

06:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 1-3 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 3-0 Standard Standard
KV Malines KV Malines 2-0 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved