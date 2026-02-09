L'Eurostar ne passe pas deux fois : Edward Still et Karim Belhocine présentés en grande pompe

Edward Still est bel et bien le nouvel entraîneur de Watford. Le club anglais l'a officialisé sur ses réseaux sociaux.

Anderlecht avait déjà confirmé le départ d'Edward Still en matinée. Un peu plus de 24 heures après que le principal intéressé ait démenti les rumeurs le liant à Watford, le voici officiellement confirmé comme nouveau T1 des Hornets.

L'entraîneur belgo-anglais a signé un contrat de deux ans et demi à Vicarage Road, il y emmène avec lui un certain Karim Belhocine, libre depuis son départ des Francs Borains la saison dernière.

A warm welcome to Ed Still, Watford FC’s new Head Coach 🐝 pic.twitter.com/DtnsGtgQSe — Watford Football Club (@WatfordFC) February 9, 2026

Coacher en Angleterre, un rêve qui se réalise six mois après Will

"Je suis absolument ravi, tellement heureux et fier d'être ici. C’est un club qui occupe une place importante dans le football anglais et qui possède une histoire fantastique. L’objectif principal sera de gagner des matchs le plus rapidement possible et de tirer le meilleur des joueurs. Les supporters peuvent s'attendre à ce que notre équipe soit agressive, très compacte en défense et attaque avec rapidité", explique Edward Still dans le communiqué officiel.

Le CEO Scott Duxbury partage son enthousiasme : "Ed est un entraîneur auquel ce jeune groupe de joueurs s'identifiera rapidement. Sa nomination repose sur son profil : il s'agit d'un entraîneur dont les méthodes d'entraînement modernes et progressistes correspondent parfaitement à la dynamique de notre équipe, qu'il saura faire progresser l'équipe et qu'il nous donne une réelle chance de nous qualifier pour les Playoffs".



Entourés par d'anciens de Pro League comme Jérémy Petris, Edo Kayembe, Pierre Dwomoh ou Giorgi Chakvetadze, Edward Still et Karim Belhocine auront du boulot : Watford n'a plus gagné depuis sept matchs et est actuellement onzième de Championship.