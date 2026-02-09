Proche d'Anderlecht en 2022... et maintenant à la tête de l'équipe A : Jérémy Taravel, l'improbable parcours

Auriez-vous parié il n'y a pas si longtemps que Jérémy Taravel, T4 du RSC Anderlecht, dirigerait un match à la tête de l'équipe A avant la fin de la saison ? Nous non plus. Et quand on jette un oeil au parcours du T1 intérimaire, c'est encore plus étonnant.

Il va devoir se pincer pour y croire et gardera certainement un exemplaire de la feuille de match, jeudi, au Bosuil. Jérémy Taravel va en effet entrer dans l'histoire en tant qu'entraîneur principal du RSC Anderlecht - même si ce n'est très probablement que pour un seul match. Au moins sera-ce pour un sacré match, à savoir une demi-finale de Coupe de Belgique.

Rien ne prédestinait Taravel à se retrouver entraîneur intérimaire des Mauve & Blanc. Si certains adjoints ont bien sûr toujours l'ambition de devenir calife à la place du calife, on peut difficilement prêter ce genre d'intention... au T4, statut du natif de Vincennes en entamant la saison. Il aura fallu un sacré enchaînement de circonstances pour qu'il se retrouve à la barre : licenciement de Hasi, départs de Biglia et Still, et difficulté pour la direction à trouver le nouvel entraîneur.

Taravel avait flirté avec Anderlecht en tant que joueur... pour les Futures

Le parcours de Jérémy Taravel est d'autant plus improbable qu'avant de ranger les crampons, il avait déjà espéré rejoindre Anderlecht. Pas en tant que joueur : le très honnête défenseur central qu'était Taravel n'a connu qu'une brève expérience au top, à La Gantoise, et elle aura été éphémère. C'est surtout à Lokeren qu'il a brillé (125 matchs de 2010 à 2013).

En 2022, Jérémy Taravel arrivait au terme de cette carrière plus que correcte, mais a tenté un dernier défi : devenir le "vétéran" du RSCA Futures. Malheureusement pour lui, après les tests médicaux (réussis), son cardiologue détectera une petite anomalie qui le force à raccrocher les crampons, par prudence.

"Le cardiologue m’a dit que je pouvais peut-être encore jouer cinq ans au haut niveau sans qu’il m’arrive quelque chose comme il pouvait m'arriver des bricoles après deux semaines en provinciale", nous avait-il expliqué à l'époque. Résultat : c'est... David Hubert qui devient le joueur d'expérience du RSCA Futures. Puis l'entraîneur des U18... et la suite fait partie de l'histoire, comme on dit.



De l'Union au Standard... puis à Anderlecht

Son histoire hors des terrains, Jérémy Taravel a quant à lui décidé de l'écrire d'abord à Virton, puis à l'Union en tant que coach des U18. Devenu par la suite adjoint de son ami Ivan Leko au Standard (les deux hommes s'étaient bien connus à Lokeren, jouant près de 100 matchs ensemble), il "passera à l'ennemi" l'été passé, intégrant le staff de Besnik Hasi.

On le comprend donc : cette arrivée de Taravel à Neerpede paraissait un peu écrite, d'autant qu'au moment de sa signature avortée, déjà, des discussions avaient eu lieu concernant un poste au sein du staff des équipes de jeunes d'Anderlecht. L'ironie veut que cette nomination surréaliste en tant que T1 intérimaire soit annoncée dans le même communiqué qui annonce le licenciement d'Olivier Renard, l'homme qui était venu le chercher l'été passé. Jérémy Taravel n'en est plus à une surprise près, et va certainement savourer ce nouveau rebondissement.