Le Parquet a eu la main lourde : Jules Gaudin connait sa sanction après son coup de coude

Deux cartes rouges ont émaillé la rencontre entre Charleroi et le Cercle de Bruges ce week-end. La proposition de sanction est tombée pour Jules Gaudin et Oumar Diakité.

Comme chaque lundi, le parquet de l'Union Belge s'est penché sur les suspensions à adopter contre les auteurs des vilains gestes du week-end. Il s'est particulièrement arrêté sur la rencontre entre Charleroi et le Cercle de Bruges, 'riche' de deux cartes rouges.

Dans l'ordre chronologique, c'est d'abord Oumar Diakité qui a été exclu, pour une très vilaine semelle sur Yassine Khalifi juste avant la mi-temps. Si carte rouge n'a pas au d'influence sur le résultat final, elle privera tout de même Onur Cinel de son joueur pour quelques temps : le parquet a requis trois matchs de suspension.

Gaudin au repos plusieurs semaines

Jules Gaudin a quant à lui vu rouge en fin de match. Le latéral français pouvait s'attendre à une sanction plus lourde encore. Il s'est en effet rendu coupable d'un coup de coude au visage d'un joueur brugeois en fin de partie.

De fait, le parquet a eu la main lourde : Gaudin s'est vu proposer pas moins de cinq matchs de suspension, dont un avec sursis. Hans Cornelis priera donc pour que Mardochée Nzita (malade) se rétablisse rapidement.



Les deux clubs doivent maintenant décider d'accepter ou de refuser ces sanctions. S'ils refusent, le dossier sera porté devant la commission de discipline, qui peut opter pour une peine plus clémente...ou plus sévère.