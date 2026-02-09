Son avenir est scellé : un grand talent du Club de Bruges prolonge jusqu'en 2029

Photo: © photonews
Le Club de Bruges continue de miser sur l'avenir et sur son centre de formation. Ce lundi, les Blauw & Zwart viennent de prolonger le contrat d'un jeune talent jusqu'en 2029.

Ces dernières années, le Club de Bruges se montre très actif dans le recrutement de jeunes talents, mais veille aussi à former et fidéliser ceux qui appartiennent déjà au club depuis plusieurs années.

En ce sens, le club brugeois a annoncé ce lundi la prolongation du contrat jusqu'en 2029 de Mohamed Elbay, défenseur de 17 ans qui alterne entre le noyau U18 et celui du Club NXT, en Challenger Pro League.

"Lors de la saison 2022-2023, le défenseur a rejoint le Club NXT à l'âge de 14 ans en provenance de Zulte Waregem, où il avait passé quatre saisons après un passage de deux ans et demi au Sparta Petegem", a écrit le Club de Bruges dans un communiqué.

"Depuis 2022, il a gravi les échelons des équipes de jeunes du Club NXT et, cette saison, il a rejoint le Club NXT U23. En août, Elbay a fait ses débuts professionnels en Challenger Pro League contre le Jong Genk."

Malgré six apparitions en Challenger Pro League, Mohamed Elbay évolue principalement avec le noyau U18, où il compte 21 apparitions cette saison. Il s'est également illustré en Youth League avec les Brugeois.

Club Brugge NXT
Mohamed Galal Elbay

