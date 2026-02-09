Pocognoli cherche encore : "Je n'ai pas hérité d'une équipe qui a été bâtie en fonction de mes idées"

Après les derbys bruxellois, Sébastien Pocognoli a découvert ceux de la Côte d'Azur. Mais le match face à Nice lui laisse un goût amer.

Après l'élimination en Coupe sur le terrain de Strasbourg (défaite 3-1), Monaco voulait se relancer contre Nice. Mission seulement partiellement réussie puisque la rencontre a accouché d'un 0-0. Sébastien Pocognoli a quitté l'Allianz Riviera avec un double sentiment.

"Il y a un sentiment de frustration. On peut voir ce 0-0 de façon positive, car c’est un derby à l’extérieur et qu’on n’encaisse pas de but, pour la quatrième fois en cinq matches et ce n’est pas à sous-estimer. Mais si on veut être un peu critique, offensivement, on n’a pas créé assez. On n’a pas eu la justesse", explique-t-il au micro de Ligue 1+.

Un groupe encore en proie au doute

"Quand on joue au football, quand on respecte les positions et qu’on a de la discipline avec le ballon, on se crée des occasions. C’est comme ça sur les cinq derniers matches. Par contre, quand on est stressés, que les vieux démons réapparaissent, on multiplie les longs ballons et on part dans un match de transition avec des contres, on perd le fil de la rencontre", poursuit-il.

L'ancien entraîneur de l'Union a également été interrogé sur ses nombreux changements de système : "Quand on perd trois-quatre matches, on remet tout très vite en question. Je n’ai pas hérité d’une équipe qui a été bâtie en fonction de mes idées profondes".



Un constat avec lequel il est pourtant bien obligé de composer : "On est revenus à quatre et on a fait de très bons matches contre de très bonnes équipes et puis on a eu des absences et des blessures, on est revenus à cinq derrière. Ça fonctionne, mais pour jouer avec ce système, il faut que tous les postes soient fournis et il y a eu pas mal de manques".