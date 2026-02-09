L'adjoint des Futures, ancien de l'Union, va dépanner le staff d'Anderlecht cette semaine

C'est un peu la panique cette semaine à Anderlecht. Après le départ de Biglia, c'est Still qui devrait s'en aller, laissant Jérémy Taravel seul aux commandes.

Besnik Hasi avait été le seul licencié après le fiasco du Clasico, il y a une semaine, mais ce lundi, la majeure partie de son staff l'aura suivi. Après le départ de Lucas Biglia, c'est Edward Still qui va quitter Anderlecht pour Watford.

Jérémy Taravel pourrait donc bien être l'entraîneur intérimaire jeudi pour le déplacement à l'Antwerp. Mais lui aussi a besoin d'adjoints, et le staff anderlechtois est bien dépourvu actuellement. Le club se tourne donc vers des solutions en interne à court terme.

Naim Aarab va aider Jérémy Taravel accompagné d'Arnaud Djoum

L'une de ces solutions viendra de l'équipe réserve. Naïm Aarab, T2 du RSCA Futures, va aider Taravel à donner les entraînements cette semaine. Il avait déjà travaillé avec Taravel, en 2023-2024, quand tous deux étaient en poste chez les jeunes de l'Union (Taravel en U18, Aarab en U23).

Naïm Aarab a rejoint Anderlecht l'été dernier en provenance de l'Union Saint-Gilloise, où il entraînait l'équipe réserve. Il était arrivé à Neerpede en compagnie d'Arnaud Djoum, qui s'occupe désormais des U16 Mauve & Blanc. Ce dernier va lui aussi intégrer le noyau A en tant que T3 cette semaine.

Anderlecht espère cependant régler l'arrivée de son nouvel entraîneur dans les jours à venir - vraisemblablement pas avant le Conseil d'administration prévu vendredi. Il pourrait s'agir de Paul Simonis, ancien entraîneur des Go Ahead Eagles et de Wolfsbourg.