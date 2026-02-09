"Nous n'avons pas laissé la moindre chance au Standard" : Stankovic souligne ce qui a fait la différence

"Nous n'avons pas laissé la moindre chance au Standard" : Stankovic souligne ce qui a fait la différence
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Club Bruges a facilement battu le Standard 3-0. Après la défaite contre l'Union lors de la journée précédente, cela fait du bien aux Blauw & Zwart, et Aleksandar Stankovic souligne ce qui a fait la différence entre les deux matchs.

Trois buts avant la mi-temps, par Tresoldi et Ordonez et un but contre son camp de Bates : le Club pouvait d'ores et déjà compter 3 points de plus après 45 minutes. Une victoire nécessaire après la défaite des Blauw & Zwart à l'Union.

Le match parfait du Club de Bruges

Pour Aleksandar Stankovic, c'était une victoire logique. "Nous sommes montés sur le terrain avec la bonne mentalité et n'avons pas laissé la moindre chance au Standard. C'est ainsi que le Club de Bruges devrait jouer chaque match."

"Nous jouons toujours contre un bloc bas dans le championnat belge, mais il faut trouver les espaces. L Standard a mis en place un bon bloc, donc nous avons dû attendre le bon moment. Et c'est le résultat que nous espérions", se réjouit le Serbe.

Le Club avait eu une semaine pour se préparer à ce match, et ce sera aussi le cas la semaine prochaine. Après pas mal de semaines très chargées en raison de la Champions League, voilà qui fait beaucoup de bien aux organismes. 

Lire aussi… "Tu te dis : c'est quoi ici, un hôpital ?" : au Standard, certains titulaires doivent même jouer blessés
"Jouer un match tous les trois jours est difficile, il faut être très fort aussi bien physiquement que mentalement pour cela. Bien pouvoir s'entraîner pendant une semaine, cela aide à recharger complètement les batteries", conclut Stankovic.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Standard
Aleksandar Stankovic

Plus de news

"Tu te dis : c'est quoi ici, un hôpital ?" : au Standard, certains titulaires doivent même jouer blessés Interview

"Tu te dis : c'est quoi ici, un hôpital ?" : au Standard, certains titulaires doivent même jouer blessés

13:40
Le staff médical est-il le problème au Standard ? "Dans ma carrière, je pense que c'est un record" Interview

Le staff médical est-il le problème au Standard ? "Dans ma carrière, je pense que c'est un record"

11:40
Un revenant côté Bruges face au Standard, acclamé par le public

Un revenant côté Bruges face au Standard, acclamé par le public

08:30
Une belle victoire contre le Standard malgré cinq absents : Ivan Leko explique la situation

Une belle victoire contre le Standard malgré cinq absents : Ivan Leko explique la situation

07:00
Noa Lang déjà critiqué en Turquie : "30 millions d'euros ? Allez !"

Noa Lang déjà critiqué en Turquie : "30 millions d'euros ? Allez !"

11:20
Après Thibaut Courtois, un deuxième gardien belge en Liga ?

Après Thibaut Courtois, un deuxième gardien belge en Liga ?

13:20
Le bilan d'Olivier Renard : de l'argent, peu de réussites... et un peu de malchance

Le bilan d'Olivier Renard : de l'argent, peu de réussites... et un peu de malchance

13:00
1
Le Standard faible, ou dans un nouveau off-day ? "On a de la qualité, sinon on n'aurait pas battu Anderlecht" Interview

Le Standard faible, ou dans un nouveau off-day ? "On a de la qualité, sinon on n'aurait pas battu Anderlecht"

22:40
La Gantoise loupe le coche : De Mil pointe un gros problème

La Gantoise loupe le coche : De Mil pointe un gros problème

12:40
"On aurait pu les éviter" : des regrets au Standard, battu sans cadrer le moindre tir à Bruges

"On aurait pu les éviter" : des regrets au Standard, battu sans cadrer le moindre tir à Bruges

21:40
"On a beaucoup reculé" : le constat amer de Lucas Pirard après la claque du Standard contre Bruges

"On a beaucoup reculé" : le constat amer de Lucas Pirard après la claque du Standard contre Bruges

22:00
Kos Karetsas, sûr de lui, ne doute pas du top 6 : "Nous avons complètement dominé Anderlecht"

Kos Karetsas, sûr de lui, ne doute pas du top 6 : "Nous avons complètement dominé Anderlecht"

12:00
Bravo à Mortensen... et puis c'est tout ? Les notes des joueurs du Standard, battus au Club de Bruges Analyse

Bravo à Mortensen... et puis c'est tout ? Les notes des joueurs du Standard, battus au Club de Bruges

21:00
"Comme après Bruges, on va devoir demander pardon" : Marseille ne s'en est pas remis

"Comme après Bruges, on va devoir demander pardon" : Marseille ne s'en est pas remis

07:40
Encore un match à oublier : le Standard craque en 15 minutes et subit la loi du Club de Bruges

Encore un match à oublier : le Standard craque en 15 minutes et subit la loi du Club de Bruges

20:21
L'adjoint des Futures, ancien de l'Union, va dépanner le staff d'Anderlecht cette semaine

L'adjoint des Futures, ancien de l'Union, va dépanner le staff d'Anderlecht cette semaine

10:40
1
Anderlecht annonce les départs de Still et Renard, et précise qui dirigera l'équipe ce jeudi

Anderlecht annonce les départs de Still et Renard, et précise qui dirigera l'équipe ce jeudi

10:21
Senne Lammens et Manchester pourraient même fin au running gag le plus fou du football mondial !

Senne Lammens et Manchester pourraient même fin au running gag le plus fou du football mondial !

11:00
Trois mercatos et s'en va : Olivier Renard licencié par Anderlecht

Trois mercatos et s'en va : Olivier Renard licencié par Anderlecht

09:15
2
Un ancien arbitre est clair : "Aucune raison d'annuler le but de Genk"

Un ancien arbitre est clair : "Aucune raison d'annuler le but de Genk"

09:00
1
🎥 À peine parti de Pro League, il score un magnifique but dès ses débuts

🎥 À peine parti de Pro League, il score un magnifique but dès ses débuts

09:40
Anderlecht ira-t-il à l'Antwerp... avec son troisième adjoint comme T1 ? Edward Still proche d'un départ

Anderlecht ira-t-il à l'Antwerp... avec son troisième adjoint comme T1 ? Edward Still proche d'un départ

08:00
🎥 Anderlecht victime d'une erreur d'arbitrage ? Les Mauves sont furieux

🎥 Anderlecht victime d'une erreur d'arbitrage ? Les Mauves sont furieux

07:20
3
L'arme secrète des Diables Rouge pour le Mondial ? Thibaut Courtois pourrait ne pas apprécier

L'arme secrète des Diables Rouge pour le Mondial ? Thibaut Courtois pourrait ne pas apprécier

06:40
Malines le grand gagnant du week-end : le Top 6 est plus indécis que jamais

Malines le grand gagnant du week-end : le Top 6 est plus indécis que jamais

23:00
La Pro League lance son nouveau trophée... et Courtrai ouvre le bal

La Pro League lance son nouveau trophée... et Courtrai ouvre le bal

06:20
Pas le moindre tir avant la 44e face à la RAAL : "Et là, on découvre une autre facette de l'Union" Réaction

Pas le moindre tir avant la 44e face à la RAAL : "Et là, on découvre une autre facette de l'Union"

22:50
Le Havre dit merci à l'Union Saint-Gilloise : Sofiane Boufal est déjà le nouveau patron de l'équipe

Le Havre dit merci à l'Union Saint-Gilloise : Sofiane Boufal est déjà le nouveau patron de l'équipe

23:20
Olivier Renard face aux supporters : une réunion qui s'annonce très tendue

Olivier Renard face aux supporters : une réunion qui s'annonce très tendue

22:20
1
Une sensation que le SL16 avait oubliée : les jeunes du Standard renouent avec la victoire... après 4 mois

Une sensation que le SL16 avait oubliée : les jeunes du Standard renouent avec la victoire... après 4 mois

21:20
Dans le déni ? Edward Still estime qu'Anderlecht ne méritait pas de perdre

Dans le déni ? Edward Still estime qu'Anderlecht ne méritait pas de perdre

20:00
2
Peano étonnamment fébrile, Lamego repousse la douleur : les notes de la RAAL contre l'Union

Peano étonnamment fébrile, Lamego repousse la douleur : les notes de la RAAL contre l'Union

19:50
Un triplé et un doublé : le Bayern Munich de Vincent Kompany a détruit Hoffenheim

Un triplé et un doublé : le Bayern Munich de Vincent Kompany a détruit Hoffenheim

20:30
Guilherme en sauveur, Florucz peu à son affaire : les notes de l'Union contre la RAAL

Guilherme en sauveur, Florucz peu à son affaire : les notes de l'Union contre la RAAL

18:45
Challenger Pro League : Beveren se rapproche du titre, partage entre les Francs Borains et le RWDM

Challenger Pro League : Beveren se rapproche du titre, partage entre les Francs Borains et le RWDM

19:30
Tristan Degreef l'assume : Anderlecht a un problème offensif

Tristan Degreef l'assume : Anderlecht a un problème offensif

18:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 1-3 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 3-0 Standard Standard
KV Malines KV Malines 2-0 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved