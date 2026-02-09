"Nous n'avons pas laissé la moindre chance au Standard" : Stankovic souligne ce qui a fait la différence

Le Club Bruges a facilement battu le Standard 3-0. Après la défaite contre l'Union lors de la journée précédente, cela fait du bien aux Blauw & Zwart, et Aleksandar Stankovic souligne ce qui a fait la différence entre les deux matchs.

Trois buts avant la mi-temps, par Tresoldi et Ordonez et un but contre son camp de Bates : le Club pouvait d'ores et déjà compter 3 points de plus après 45 minutes. Une victoire nécessaire après la défaite des Blauw & Zwart à l'Union.

Le match parfait du Club de Bruges

Pour Aleksandar Stankovic, c'était une victoire logique. "Nous sommes montés sur le terrain avec la bonne mentalité et n'avons pas laissé la moindre chance au Standard. C'est ainsi que le Club de Bruges devrait jouer chaque match."

"Nous jouons toujours contre un bloc bas dans le championnat belge, mais il faut trouver les espaces. L Standard a mis en place un bon bloc, donc nous avons dû attendre le bon moment. Et c'est le résultat que nous espérions", se réjouit le Serbe.

Le Club avait eu une semaine pour se préparer à ce match, et ce sera aussi le cas la semaine prochaine. Après pas mal de semaines très chargées en raison de la Champions League, voilà qui fait beaucoup de bien aux organismes.

"Jouer un match tous les trois jours est difficile, il faut être très fort aussi bien physiquement que mentalement pour cela. Bien pouvoir s'entraîner pendant une semaine, cela aide à recharger complètement les batteries", conclut Stankovic.