Marc Coucke nostalgique de l'ère Kompany : "À l'époque, il y avait de l'énergie et une vision"

Marc Coucke nostalgique de l'ère Kompany : "À l'époque, il y avait de l'énergie et une vision"
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4324

Marc Coucke a longuement parlé de la crise à Anderlecht lors de l'émission 'De Tafel van Gert'. Le propriétaire des Mauves est revenu sur ces dernières semaines mouvementées.

Ses regrets sont clairement perceptibles, surtout lorsqu'il en vient à comparer la situation actuelle avec l'ère Vincent Kompany : "À l'époque, il y avait de l'énergie et une vision. À un certain moment, nous étions en train de construire quelque chose avec Kompany. Mais il y a eu un manque de patience. Ce que cela aurait été si Kompany était resté, personne ne le sait. Mais que cela aurait été différent, oui. Il avait du leadership, de la détermination et un état d'esprit à la fois orienté long terme et court terme".

Même vécu à distance, le week-end a été très long : "Le fait que je n'étais pas présent dimanche à Genk tient au fait que nous avons eu une réunion intense samedi à propos du club. Rester dans la tribune n'apporte pas grand-chose, j'ai donc choisi les réunions".

Il faut dire que le temps est à nouveau au changement : "En novembre, nous avons mis en place une nouvelle structure, avec Michael Verschueren comme président et Kenneth Bornauw comme CEO. Après quelques mois, une analyse a été faite pour savoir qui correspond à ce que nous avons en tête. Nous avons dû dire à quelques personnes qu'elles ne s'intégraient pas dans notre vision et dans la direction que nous souhaitons prendre. Ce n'est jamais agréable, mais parfois nécessaire. »

Le nouveau directeur sportif devra rester longtemps

Les recherches se concentrent désormais sur un nouvel entraîneur et un directeur sportif : "Normalement, on cherche d'abord un directeur technique, qui peut aider à choisir un coach. Mais maintenant, nous allons d'abord chercher un bon entraîneur. Le directeur technique devra être immédiatement le bon, car il s'agira, espérons-le, rester longtemps".

Olivier Renard s'en va ainsi sur un constat d'échec : "Lors de la constitution d'un noyau, tout doit être présent : talent, technique et mentalité. Nous n'avons pas trouvé cet équilibre. Il ne faut pas baisser la barre. Anderlecht doit toujours viser le plus haut niveau, ne pas se contenter d'une quatrième place".

Coucke se tient volontairement à l'écart du choix de l'entraîneur. "À partir du moment où cela devient concret, je me tiens totalement à l'écart. Je ne vais pas m'immiscer dans le choix. Mais sur la structure, les attentes et le contexte économique, je peux apporter ma valeur ajoutée".

Une gestion sous pression

Sur le plan financier, Anderlecht est, selon Coucke, contraint de faire des choix. Ainsi, Nilson Angulo a été vendu lors du mercato hivernal pour environ 20 millions d'euros. "Si nous ne jouons pas en Europe, nous devons vendre des joueurs. Cela vaut pour beaucoup d'équipes".

Concernant un éventuel retour de Romelu Lukaku, Coucke reste clair : "Romelu joue encore, pour Naples et les Diables Rouges. Le club ne peut pas dépendre de lui. Nous lui laissons entièrement le choix du moment. S'il revient, ce serait génial, mais cela ne peut pas dépendre de lui".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Jérémy Taravel T1 d'Anderlecht, voilà qui fait écho à Liège : "Il peut suivre les pas de David Hubert"

Jérémy Taravel T1 d'Anderlecht, voilà qui fait écho à Liège : "Il peut suivre les pas de David Hubert"

23:00
Le premier but concédé par Anderlecht aurait-il dû être annulé ? Jonathan Lardot est formel

Le premier but concédé par Anderlecht aurait-il dû être annulé ? Jonathan Lardot est formel

21:00
3
"Parfois, dans la vie, on change d'avis" : le changement de Felice Mazzù pour battre Rik De Mil

"Parfois, dans la vie, on change d'avis" : le changement de Felice Mazzù pour battre Rik De Mil

22:00
Notre équipe de la semaine : Malines, STVV, Bruges... et même un Anderlechtois à l'honneur

Notre équipe de la semaine : Malines, STVV, Bruges... et même un Anderlechtois à l'honneur

20:40
Grand remaniement à venir chez les Francs Borains : Pascal Scime fait un pas de côté

Grand remaniement à venir chez les Francs Borains : Pascal Scime fait un pas de côté

21:40
Pocognoli cherche encore : "Je n'ai pas hérité d'une équipe qui a été bâtie en fonction de mes idées"

Pocognoli cherche encore : "Je n'ai pas hérité d'une équipe qui a été bâtie en fonction de mes idées"

21:20
La défaite de trop pour le Standard ? "Cette fois, ils sont éliminés de la course aux Champions Play-Offs"

La défaite de trop pour le Standard ? "Cette fois, ils sont éliminés de la course aux Champions Play-Offs"

20:20
Le CEO d'Anderlecht, Kenneth Bornauw, évoque Olivier Renard et Edward Still : "Nous regrettons cet exode"

Le CEO d'Anderlecht, Kenneth Bornauw, évoque Olivier Renard et Edward Still : "Nous regrettons cet exode"

15:40
1
Un trophée aux Pays-Bas, un échec à l'étranger : qui est Paul Simonis, le candidat n°1 d'Anderlecht ?

Un trophée aux Pays-Bas, un échec à l'étranger : qui est Paul Simonis, le candidat n°1 d'Anderlecht ?

17:40
L'Eurostar ne passe pas deux fois : Edward Still et Karim Belhocine présentés en grande pompe

L'Eurostar ne passe pas deux fois : Edward Still et Karim Belhocine présentés en grande pompe

18:16
Officiel : Genk renforce son staff en se servant chez les Francs Borains

Officiel : Genk renforce son staff en se servant chez les Francs Borains

20:00
Une drôle d'histoire : un club de Pro League va-t-il chiper le mythique matricule 1 de l'Antwerp ?

Une drôle d'histoire : un club de Pro League va-t-il chiper le mythique matricule 1 de l'Antwerp ?

19:00
Le Parquet a eu la main lourde : Jules Gaudin connait sa sanction après son coup de coude

Le Parquet a eu la main lourde : Jules Gaudin connait sa sanction après son coup de coude

18:40
Le genou lâche en plein échauffement : un Diable supplémentaire sur la touche

Le genou lâche en plein échauffement : un Diable supplémentaire sur la touche

19:30
Son avenir est scellé : un grand talent du Club de Bruges prolonge jusqu'en 2029

Son avenir est scellé : un grand talent du Club de Bruges prolonge jusqu'en 2029

18:00
Frédéric Taquin fou d'un Unioniste : "J'avais envie de lui mettre une baffe mais de le prendre dans mes bras" Réaction

Frédéric Taquin fou d'un Unioniste : "J'avais envie de lui mettre une baffe mais de le prendre dans mes bras"

16:40
Les boissons en tribunes à nouveau autorisées à Sclessin, mais le Standard sera plus strict

Les boissons en tribunes à nouveau autorisées à Sclessin, mais le Standard sera plus strict

17:00
Proche d'Anderlecht en 2022... et maintenant à la tête de l'équipe A : Jérémy Taravel, l'improbable parcours

Proche d'Anderlecht en 2022... et maintenant à la tête de l'équipe A : Jérémy Taravel, l'improbable parcours

14:40
📷 Surprenant : Edward Still à Watford... avec un ancien entraîneur d'Anderlecht comme adjoint ?

📷 Surprenant : Edward Still à Watford... avec un ancien entraîneur d'Anderlecht comme adjoint ?

15:00
3
"Qu'il revienne pour de bon" : enfin des nouvelles de Roméo Lavia à Chelsea

"Qu'il revienne pour de bon" : enfin des nouvelles de Roméo Lavia à Chelsea

17:20
Certains Carolos ont marqué des points...mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour Hans Cornelis Analyse

Certains Carolos ont marqué des points...mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour Hans Cornelis

15:20
Capitaine du SL16 FC, il rêve de faire ses débuts pros au Standard... mais attire déjà les clubs étrangers

Capitaine du SL16 FC, il rêve de faire ses débuts pros au Standard... mais attire déjà les clubs étrangers

16:20
Frédéric Taquin sur la short-list d'Anderlecht... aux côtés d'un autre entraîneur de Pro League

Frédéric Taquin sur la short-list d'Anderlecht... aux côtés d'un autre entraîneur de Pro League

14:00
"Peut-être dès ce vendredi" : blessé depuis novembre, un Diable Rouge est tout proche de faire son retour

"Peut-être dès ce vendredi" : blessé depuis novembre, un Diable Rouge est tout proche de faire son retour

16:00
Le bilan d'Olivier Renard : de l'argent, peu de réussites... et un peu de malchance

Le bilan d'Olivier Renard : de l'argent, peu de réussites... et un peu de malchance

13:00
1
Anderlecht annonce les départs de Still et Renard, et précise qui dirigera l'équipe ce jeudi

Anderlecht annonce les départs de Still et Renard, et précise qui dirigera l'équipe ce jeudi

10:21
Perdre et laisser filer le top 6 peut aussi cacher du positif : "Franchement ? C'était notre meilleur match"

Perdre et laisser filer le top 6 peut aussi cacher du positif : "Franchement ? C'était notre meilleur match"

14:20
"Tu te dis : c'est quoi ici, un hôpital ?" : au Standard, certains titulaires doivent même jouer blessés Interview

"Tu te dis : c'est quoi ici, un hôpital ?" : au Standard, certains titulaires doivent même jouer blessés

13:40
Kos Karetsas, sûr de lui, ne doute pas du top 6 : "Nous avons complètement dominé Anderlecht"

Kos Karetsas, sûr de lui, ne doute pas du top 6 : "Nous avons complètement dominé Anderlecht"

12:00
Après Thibaut Courtois, un deuxième gardien belge en Liga ?

Après Thibaut Courtois, un deuxième gardien belge en Liga ?

13:20
L'adjoint des Futures, ancien de l'Union, va dépanner le staff d'Anderlecht cette semaine

L'adjoint des Futures, ancien de l'Union, va dépanner le staff d'Anderlecht cette semaine

10:40
1
La Gantoise loupe le coche : De Mil pointe un gros problème

La Gantoise loupe le coche : De Mil pointe un gros problème

12:40
"Nous n'avons pas laissé la moindre chance au Standard" : Stankovic souligne ce qui a fait la différence

"Nous n'avons pas laissé la moindre chance au Standard" : Stankovic souligne ce qui a fait la différence

12:20
Le staff médical est-il le problème au Standard ? "Dans ma carrière, je pense que c'est un record" Interview

Le staff médical est-il le problème au Standard ? "Dans ma carrière, je pense que c'est un record"

11:40
Trois mercatos et s'en va : Olivier Renard licencié par Anderlecht

Trois mercatos et s'en va : Olivier Renard licencié par Anderlecht

09:15
2
Un ancien arbitre est clair : "Aucune raison d'annuler le but de Genk"

Un ancien arbitre est clair : "Aucune raison d'annuler le but de Genk"

09:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 1-3 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 3-0 Standard Standard
KV Malines KV Malines 2-0 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved