Capitaine du SL16 FC, il rêve de faire ses débuts pros au Standard... mais attire déjà les clubs étrangers

Capitaine du SL16 FC, Afonso N'Salambi rêve de débuter chez les professionnels sous les couleurs du Standard, où il évolue depuis ses 8 ans. Mais à ce moment clé de sa carrière, le Liégeois pourrait aussi succomber aux sirènes de l'étranger.

Présent à l'académie du Standard depuis l'âge de 8 ans, Afonso N'Salambi a côtoyé une bonne partie de l'équipe première actuelle, de Henry Lawrence à Ibe Hautekiet, en passant par Daan Dierckx, Léandre Kuavita ou encore Hakim Sahabo, tout juste parti à l'AEK Athènes.

Du haut de ses 20 ans, le milieu de terrain est le capitaine du SL16 FC, en D1 ACFF, et a inscrit quatre buts depuis le début de la saison dans une position qui n'est pas vraiment naturelle pour lui.

Joueur véritablement taillé pour l'entrejeu, N'Salambi est souvent déporté dans un rôle de numéro 10 excentré, qui n'est pas celui qu'il privilégie, mais il réalise tout de même de bonnes performances. Selon nos informations, plusieurs clubs étrangers, y compris du top 5, le suivent et souhaitent l’accompagner dans sa post-formation avant de lui offrir l’occasion de débuter chez les professionnels.

Afonso N'Salambi rêve du noyau A du Standard et attend son heure

En fin de contrat à la fin de la saison, avec la possibilité de prolonger d’un an, Afonso N'Salambi se trouve à un moment clé de sa carrière. Alors qu'il fêtera ses 21 ans en janvier, il espère recevoir sa chance au Standard, lui qui n'est pas né très loin du stade de Sclessin, dans une famille de supporters du club.



Dans le cas contraire, et si une nouvelle saison avec les U23 l'attend, Afonso N'Salambi pourrait quitter le Standard une douzaine d'années après son arrivée. Il y laisserait son frère, Prince N'Salambi (16 ans), qui évolue désormais avec les U18.