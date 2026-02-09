Capitaine du SL16 FC, il rêve de faire ses débuts pros au Standard... mais attire déjà les clubs étrangers

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Capitaine du SL16 FC, il rêve de faire ses débuts pros au Standard... mais attire déjà les clubs étrangers
Photo: © Walfoot.be

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Capitaine du SL16 FC, Afonso N'Salambi rêve de débuter chez les professionnels sous les couleurs du Standard, où il évolue depuis ses 8 ans. Mais à ce moment clé de sa carrière, le Liégeois pourrait aussi succomber aux sirènes de l'étranger.

Présent à l'académie du Standard depuis l'âge de 8 ans, Afonso N'Salambi a côtoyé une bonne partie de l'équipe première actuelle, de Henry Lawrence à Ibe Hautekiet, en passant par Daan Dierckx, Léandre Kuavita ou encore Hakim Sahabo, tout juste parti à l'AEK Athènes.

Du haut de ses 20 ans, le milieu de terrain est le capitaine du SL16 FC, en D1 ACFF, et a inscrit quatre buts depuis le début de la saison dans une position qui n'est pas vraiment naturelle pour lui.

Joueur véritablement taillé pour l'entrejeu, N'Salambi est souvent déporté dans un rôle de numéro 10 excentré, qui n'est pas celui qu'il privilégie, mais il réalise tout de même de bonnes performances. Selon nos informations, plusieurs clubs étrangers, y compris du top 5, le suivent et souhaitent l’accompagner dans sa post-formation avant de lui offrir l’occasion de débuter chez les professionnels.

Afonso N'Salambi rêve du noyau A du Standard et attend son heure

En fin de contrat à la fin de la saison, avec la possibilité de prolonger d’un an, Afonso N'Salambi se trouve à un moment clé de sa carrière. Alors qu'il fêtera ses 21 ans en janvier, il espère recevoir sa chance au Standard, lui qui n'est pas né très loin du stade de Sclessin, dans une famille de supporters du club.


Dans le cas contraire, et si une nouvelle saison avec les U23 l'attend, Afonso N'Salambi pourrait quitter le Standard une douzaine d'années après son arrivée. Il y laisserait son frère, Prince N'Salambi (16 ans), qui évolue désormais avec les U18.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 1 ACFF
Division 1 ACFF Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
SL16 FC
Charleroi
Afonso N'Salambi

Plus de news

Frédéric Taquin fou d'un Unioniste : "J'avais envie de lui mettre une baffe mais de le prendre dans mes bras" Réaction

Frédéric Taquin fou d'un Unioniste : "J'avais envie de lui mettre une baffe mais de le prendre dans mes bras"

16:40
"Peut-être dès ce vendredi" : blessé depuis novembre, un Diable Rouge est tout proche de faire son retour

"Peut-être dès ce vendredi" : blessé depuis novembre, un Diable Rouge est tout proche de faire son retour

16:00
Certains Carolos ont marqué des points...mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour Hans Cornelis Analyse

Certains Carolos ont marqué des points...mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour Hans Cornelis

15:20
Le CEO d'Anderlecht, Kenneth Bornauw, évoque Olivier Renard et Edward Still : "Nous regrettons cet exode"

Le CEO d'Anderlecht, Kenneth Bornauw, évoque Olivier Renard et Edward Still : "Nous regrettons cet exode"

15:40
1
📷 Surprenant : Edward Still à Watford... avec un ancien entraîneur d'Anderlecht comme adjoint ?

📷 Surprenant : Edward Still à Watford... avec un ancien entraîneur d'Anderlecht comme adjoint ?

15:00
1
Proche d'Anderlecht en 2022... et maintenant à la tête de l'équipe A : Jérémy Taravel, l'improbable parcours

Proche d'Anderlecht en 2022... et maintenant à la tête de l'équipe A : Jérémy Taravel, l'improbable parcours

14:40
Perdre et laisser filer le top 6 peut aussi cacher du positif : "Franchement ? C'était notre meilleur match"

Perdre et laisser filer le top 6 peut aussi cacher du positif : "Franchement ? C'était notre meilleur match"

14:20
"Tu te dis : c'est quoi ici, un hôpital ?" : au Standard, certains titulaires doivent même jouer blessés Interview

"Tu te dis : c'est quoi ici, un hôpital ?" : au Standard, certains titulaires doivent même jouer blessés

13:40
Frédéric Taquin sur la short-list d'Anderlecht... aux côtés d'un autre entraîneur de Pro League

Frédéric Taquin sur la short-list d'Anderlecht... aux côtés d'un autre entraîneur de Pro League

14:00
Après Thibaut Courtois, un deuxième gardien belge en Liga ?

Après Thibaut Courtois, un deuxième gardien belge en Liga ?

13:20
Le bilan d'Olivier Renard : de l'argent, peu de réussites... et un peu de malchance

Le bilan d'Olivier Renard : de l'argent, peu de réussites... et un peu de malchance

13:00
1
La Gantoise loupe le coche : De Mil pointe un gros problème

La Gantoise loupe le coche : De Mil pointe un gros problème

12:40
Une sensation que le SL16 avait oubliée : les jeunes du Standard renouent avec la victoire... après 4 mois

Une sensation que le SL16 avait oubliée : les jeunes du Standard renouent avec la victoire... après 4 mois

21:20
"Nous n'avons pas laissé la moindre chance au Standard" : Stankovic souligne ce qui a fait la différence

"Nous n'avons pas laissé la moindre chance au Standard" : Stankovic souligne ce qui a fait la différence

12:20
Le staff médical est-il le problème au Standard ? "Dans ma carrière, je pense que c'est un record" Interview

Le staff médical est-il le problème au Standard ? "Dans ma carrière, je pense que c'est un record"

11:40
Kos Karetsas, sûr de lui, ne doute pas du top 6 : "Nous avons complètement dominé Anderlecht"

Kos Karetsas, sûr de lui, ne doute pas du top 6 : "Nous avons complètement dominé Anderlecht"

12:00
Noa Lang déjà critiqué en Turquie : "30 millions d'euros ? Allez !"

Noa Lang déjà critiqué en Turquie : "30 millions d'euros ? Allez !"

11:20
Senne Lammens et Manchester pourraient même fin au running gag le plus fou du football mondial !

Senne Lammens et Manchester pourraient même fin au running gag le plus fou du football mondial !

11:00
L'adjoint des Futures, ancien de l'Union, va dépanner le staff d'Anderlecht cette semaine

L'adjoint des Futures, ancien de l'Union, va dépanner le staff d'Anderlecht cette semaine

10:40
1
Anderlecht annonce les départs de Still et Renard, et précise qui dirigera l'équipe ce jeudi

Anderlecht annonce les départs de Still et Renard, et précise qui dirigera l'équipe ce jeudi

10:21
🎥 À peine parti de Pro League, il score un magnifique but dès ses débuts

🎥 À peine parti de Pro League, il score un magnifique but dès ses débuts

09:40
Trois mercatos et s'en va : Olivier Renard licencié par Anderlecht

Trois mercatos et s'en va : Olivier Renard licencié par Anderlecht

09:15
2
Un ancien arbitre est clair : "Aucune raison d'annuler le but de Genk"

Un ancien arbitre est clair : "Aucune raison d'annuler le but de Genk"

09:00
1
Un revenant côté Bruges face au Standard, acclamé par le public

Un revenant côté Bruges face au Standard, acclamé par le public

08:30
Anderlecht ira-t-il à l'Antwerp... avec son troisième adjoint comme T1 ? Edward Still proche d'un départ

Anderlecht ira-t-il à l'Antwerp... avec son troisième adjoint comme T1 ? Edward Still proche d'un départ

08:00
🎥 Anderlecht victime d'une erreur d'arbitrage ? Les Mauves sont furieux

🎥 Anderlecht victime d'une erreur d'arbitrage ? Les Mauves sont furieux

07:20
3
"Comme après Bruges, on va devoir demander pardon" : Marseille ne s'en est pas remis

"Comme après Bruges, on va devoir demander pardon" : Marseille ne s'en est pas remis

07:40
Une belle victoire contre le Standard malgré cinq absents : Ivan Leko explique la situation

Une belle victoire contre le Standard malgré cinq absents : Ivan Leko explique la situation

07:00
L'arme secrète des Diables Rouge pour le Mondial ? Thibaut Courtois pourrait ne pas apprécier

L'arme secrète des Diables Rouge pour le Mondial ? Thibaut Courtois pourrait ne pas apprécier

06:40
La Pro League lance son nouveau trophée... et Courtrai ouvre le bal

La Pro League lance son nouveau trophée... et Courtrai ouvre le bal

06:20
Le Havre dit merci à l'Union Saint-Gilloise : Sofiane Boufal est déjà le nouveau patron de l'équipe

Le Havre dit merci à l'Union Saint-Gilloise : Sofiane Boufal est déjà le nouveau patron de l'équipe

23:20
Pas le moindre tir avant la 44e face à la RAAL : "Et là, on découvre une autre facette de l'Union" Réaction

Pas le moindre tir avant la 44e face à la RAAL : "Et là, on découvre une autre facette de l'Union"

22:50
Le Standard faible, ou dans un nouveau off-day ? "On a de la qualité, sinon on n'aurait pas battu Anderlecht" Interview

Le Standard faible, ou dans un nouveau off-day ? "On a de la qualité, sinon on n'aurait pas battu Anderlecht"

22:40
Malines le grand gagnant du week-end : le Top 6 est plus indécis que jamais

Malines le grand gagnant du week-end : le Top 6 est plus indécis que jamais

23:00
Olivier Renard face aux supporters : une réunion qui s'annonce très tendue

Olivier Renard face aux supporters : une réunion qui s'annonce très tendue

22:20
1
"On aurait pu les éviter" : des regrets au Standard, battu sans cadrer le moindre tir à Bruges

"On aurait pu les éviter" : des regrets au Standard, battu sans cadrer le moindre tir à Bruges

21:40

Plus de news

Les plus populaires

Division 1 ACFF

 Journée 21
Union SG Union SG 2-5 Virton Virton
Tubize-Braine Tubize-Braine 2-0 Schaerbeek Schaerbeek
Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 2-0 Namur Namur
Rochefort Rochefort 3-1 Mons Mons
Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée 0-2 Meux Meux
Charleroi Charleroi 0-2 SL16 FC SL16 FC
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved