Kos Karetsas, sûr de lui, ne doute pas du top 6 : "Nous avons complètement dominé Anderlecht"

La défaite d'Anderlecht au KRC Genk a une autre conséquence : les Mauves voient désormais un autre concurrent dans la course au top 6 revenir à distance inquiétante. Car ce Racing-là y a clairement sa place.

En voyant le match de dimanche à la Cegeka Arena, personne n'aurait pu croire que celle des deux équipes actuellement bien installée dans le top 6 était Anderlecht, et que Genk en était bien loin il y a encore quelques semaines. Le Racing a totalement dominé son adversaire.

"Tout le monde était prêt à se battre les uns pour les autres. C'est quelque chose que nous avions perdu ces dernières semaines. Et si tu combines ça avec du bon football, tu peux dominer ton adversaire", estime Konstantinos Karetsas après la rencontre.

Genk veut rapidement réintégrer le top 6

"Et c'est ce que nous avons fait. Une domination totale. Vu de l'extérieur, la première mi-temps n'était peut-être pas fameuse, mais je me sentais bien dans le match", continue l'international grec. "Puis, en deuxième période, nous avons concrétisé cette domination".

Le RSCA n'a en effet pas vraiment existé, et Genk s'est ainsi replacé à un petit point du top 6 - et 4 d'Anderlecht. Les Limbourgeois affronteront d'autres candidats directs aux Playoffs dans les semaines à venir : Malines, le Standard et La Gantoise.

Lire aussi… Le bilan d'Olivier Renard : de l'argent, peu de réussites... et un peu de malchance ›

"Nous y croyons à 100%. La qualité a toujours été là mais désormais, nous y associons l'envie. J'ai toujours eu confiance en nous et cette confiance revient dans le reste du groupe désormais", se réjouit Karetsas. "Tout le monde croit de plus en plus en lui au fil des semaines et ça peut être décisif".