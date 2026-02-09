Perdre et laisser filer le top 6 peut aussi cacher du positif : "Franchement ? C'était notre meilleur match"

Un entraîneur peut-il être heureux lorsque son équipe perd 2-0 et laisse filer trois points importants dans la course au top 6 ? Pas entièrement, mais Joseph Oosting estime tout de même que l'Antwerp a livré ce dimanche son meilleur match en possession de balle depuis son arrivée.

En fin de soirée dimanche, l’Antwerp a été battu à Malines et se retrouve dixième à six journées de la fin de la phase classique, avec trois points de retard sur La Gantoise.

Les Anversois se sont inclinés 2-0, encaissant un but dès la dixième minute par Myron Van Brederoede. Joseph Oosting estime qu’après ce premier quart d’heure, ses joueurs ont livré leur meilleur match avec le ballon depuis son arrivée, même si cela ne s’est pas traduit au score.

"Ce qui me dérange, c’est que nous réagissons plus que nous n’agissons en début de match. Mais nous avons surmonté cette période et réussi à contrôler le jeu. Cela peut paraître étrange, mais c’était notre meilleur match avec le ballon", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Un très bon match avec le ballon... mais une défaite 2-0 à la clé

Selon Oosting, ce sont les erreurs sur les buts encaissés qui ont fait la différence. "Notre défense est solide en transition, mais nous laissons des espaces à nos adversaires lorsqu’ils se projettent vers l’intérieur. Juste au moment où nous poussions pour égaliser à 1-1, Malines a marqué en contre-attaque."



Le T1 anversois se dit donc satisfait de l’emprise de ses joueurs sur le match, tout en regrettant un manque de créativité dans le dernier geste. "Nous n’avons eu que cinq ou six grosses occasions, ce qui est insuffisant. On constate que dans les dernières minutes, il nous manque un mouvement en profondeur et la bonne passe décisive pour se créer encore plus d’occasions."