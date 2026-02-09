"Parfois, dans la vie, on change d'avis" : le changement de Felice Mazzù pour battre Rik De Mil

"Parfois, dans la vie, on change d'avis" : le changement de Felice Mazzù pour battre Rik De Mil
Photo: © photonews
OHL a fait la bonne affaire du week-end en battant La Gantoise. Felice Mazzù était un homme heureux en conférence de presse.

Louvain menait déjà 0-2 à la Planet Group Arena. Mais une semaine plus tôt, c'était déjà le cas à Malines et l'équipe avait laissé la victoire lui échapper : "Bien sûr que c'était encore dans nos têtes. C'est surtout sur le plan mental que nous avions perdu le nord à ce moment-là", explique Felice Mazzù face à la presse.

La Gantoise a d'ailleurs réduit le score. Mais Louvain n'a pas douté longtemps, notamment grâce à l'intervention de Mazzù, qui a fait permuter Thibaud Verlinden et Henok Teklab. "L'idée était de placer Thibaud plus haut sur le terrain, afin qu'il ait plus de fraîcheur pour ses actions offensives. Ça a bien fonctionné, tant mieux". Une nouveauté par rapport à ces dernières semaines. Parfois, dans la vie, on change d'avis. L'essentiel, c'est qu'une idée porte ses fruits".

Un point devant le Cercle et la RAAL

La victoire représente un fameux soulagement : "J'ai dit aux joueurs de garder confiance, car lors de nos deux derniers matchs, ils méritaient  six points. Nous sommes encore loin du sommet, mais cette victoire est amplement méritée. Nous avons disputé trois matchs consécutifs contre une équipe du top 6 et nous avons pris 5 points sur 9.

"Les joueurs doivent comprendre qu'ils peuvent accomplir de grandes choses s'ils jouent avec intensité, engagement et efficacité, comme ils l'ont fait aujourd'hui. Nous faisons la bonne affaire, même si nous sommes encore en Playdowns. Mais aujourd'hui, nous sommes sortis de ce cercle vicieux", conclut-il.

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, le défenseur Roggerio Nyakossi (révélation de 2025) a fait son retour et a même ouvert la marque : "Ça fait plaisir de rejouer et de marquer ainsi après une petite blessure. C'est crucial en vue du maintien".

Même soulagement chez Siebe Schrijvers : "Celui qui dit qu'il n'a pas pensé à la semaine dernière est un menteur. Après la semaine passée, nous avons discuté de ce qu'il faut faire dans ces situations, avec des images vidéo. Cette fois, nous l'avons un peu mieux exécuté, mais ce n'est toujours pas parfait."

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 1-3 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 3-0 Standard Standard
KV Malines KV Malines 2-0 Antwerp Antwerp
